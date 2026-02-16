Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προπόνηση της στη SUNEL Arena και θα πετάξει για Ηράκλειο με 13 παίκτες στην αποστολή της.

Ασταμάτητη είναι το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ. Η φοβερή και τρομερή Βασίλισσα πέρασε και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71.

Με αυτή τη νίκη τη νίκη έχει φτάσει τις 12 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη πίσω από τη Φενέρ που έχει 13 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μετρά αντίστροφα για τον απαιτητικό προημιτελικό της Τρίτης (20:00) στο Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση στη SUNEL Arena και η αποστολή της «Βασίλισσας» αναχωρεί για «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Την αποστολή ακολουθούν οι εξής παίκτες: Γκρέι, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης.

Πάντως Φλιώνης και Κατσίβελης που δεν έπαιξαν κόντρα στον ΠΑΟΚ έχουν θέματα τραυματισμών.