Στις αναμενόμενες επιλογές κατέληξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την πρώτη αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους 16 του Conference League, με την Ένωση να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στις πλευρές, με το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή.

Στο τέρμα είναι ο Στρακόσα, η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα και στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκινάνε οι Μαρίν και Πινέδα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.