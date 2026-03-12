Η L'Équipe έριξε τη «βόμβα»: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν θα καταθέσει πρόταση για το NBA Europe!

Σύμφωνα με την L'Équipe, η Qatar Sports Investments, ιδιοκτήτρια της Παρί Σεν Ζερμέν, αναμένεται να καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία ενός franchise στο NBA Europe.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η QSI επιβεβαίωσε ότι εργάζεται «θετικά και ενεργά» για την υποβολή πρότασης στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που βρίσκεται προ των πυλών, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος.

Το NBA Europe έχει θέσει ως στόχο μια ομάδα από το Παρίσι, σημαδεύοντας την γαλλική αγορά. Από την πλευρά του, ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έγινε μέτοχος στην Παρί το περασμένο καλοκαίρι, ανέφερε πως θέλει να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας.