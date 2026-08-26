Ζιάγκος: «Να εξελιχθούμε χωρίς να αλλοιωθούμε»

O κόουτς Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε στο επίσημο site της Μυκόνου για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε στο επίσημο site της ομάδας για τη διαδρομή από την Elite League, έως τη συμμετοχή στο FIBA Europe Cup, τις υψηλότερες απαιτήσεις της νέας σεζόν και την πρόκληση της ευρωπαϊκής παρουσίας.

Ο 50χρονος κόουτς αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ομάδας, στη διαχείριση των αυξημένων προσδοκιών μετά τις δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες προηγούμενες σεζόν, αλλά και στην ανάγκη για συνεχή αγωνιστική βελτίωση, χωρίς απώλεια της αγωνιστικής της ταυτότητας. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής για την εξωστρέφεια του οργανισμού και την ανάδειξη της μπασκετικής ταυτότητας της Μυκόνου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Πώς βιώνετε αυτή τη διαδρομή, από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και τη συμμετοχή στα playoffs μέχρι την παρουσία στους ομίλους του FIBA Europe Cup; Τι σημαίνει για εσάς η πρόοδος της ομάδας;

«Στην πραγματικότητα, διαχειριζόμαστε μια πολύ όμορφη αντίφαση. Η χρονολογική ηλικία του οργανισμού δεν συμβαδίζει με τη βιολογική του ηλικία. Με άλλα λόγια, η Μύκονος, ένας οργανισμός με σχετικά μικρή διαδρομή στο επαγγελματικό μπάσκετ, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προκλήσεις και απαιτήσεις που συνήθως συναντάς σε ομάδες με πολύ περισσότερα χρόνια παρουσίας και εμπειρίας στον χώρο.

Αυτό, για εμάς, είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση. Καλούμαστε να λειτουργούμε καθημερινά μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό και αθλητικό περιβάλλον και, παράλληλα, να εξελισσόμαστε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από εκείνους που θα περίμενε κανείς από έναν οργανισμό με τη δική μας ιστορία και ηλικία. Και μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε αναλλοίωτη την ταυτότητά μας και τον αξιακό μας κώδικα. Δεν είναι εύκολο, όμως αυτό μας έχει διαμορφώσει ως οργανισμό. Μας έχει μάθει να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο, να διεκδικούμε, να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και να αντιμετωπίζουμε κάθε επόμενο βήμα όχι ως προνόμιο, αλλά ως ευθύνη.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θέλουμε να τη ζήσουμε, να την απολαύσουμε και να την αξιοποιήσουμε ως μέρος της εξέλιξής μας. Να μετρηθούμε απέναντι σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές αγωνιστικές κουλτούρες και διαφορετικές απαιτήσεις και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να γίνουμε καλύτεροι».

Η Μύκονος μπαίνει στη νέα σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις, αλλά και υψηλότερες προσδοκίες. Πόσο διαφορετικό είναι για εσάς να προετοιμάζετε πλέον μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο;

«Γίνεται πιο εύκολο απ’ όσο ίσως φαντάζει, όταν ένας προπονητής αφενός βλέπει καθαρά τον δρόμο, έχει μετρήσει σωστά τις δικές του δυνάμεις και τις δυνάμεις της ομάδας των ανθρώπων που ηγείται και ταυτόχρονα αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Και αυτή η εμπιστοσύνη, για μένα, έχει τρεις πολύ σημαντικές πηγές.

Πρώτα απ’ όλα, είναι η εμπιστοσύνη που εμπνέει και δείχνει η διοίκηση. Όταν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο, κοινή αντίληψη για το ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε και η αίσθηση ότι υπάρχει στήριξη στη δουλειά που κάνεις, μπορείς να λειτουργήσεις με ηρεμία και καθαρό μυαλό, ανεξάρτητα από τη δυναμική των προσδοκιών.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η τοπική κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μαζί της. Η Μύκονος δεν είναι απλώς η έδρα της ομάδας. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η σχέση που έχει αναπτυχθεί με τον κόσμο δημιουργεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Εισπράττοντας αγάπη, αποδοχή, ενδιαφέρον και στήριξη από τον κόσμο γύρω από την ομάδα, αποκτούμε όλοι επιπλέον δύναμη, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και η ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.

Το τρίτο, και εξίσου σημαντικό, είναι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη που μου εμπνέουν οι συνεργάτες μου. Έχω τη σημαντική δυνατότητα να επιλέγω προσωπικά τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ. Αυτό είναι προνόμιο αλλά και ευθύνη, γιατί αποφασίζεις ο ίδιος ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να σε ακολουθήσουν, να υποστηρίξουν τη φιλοσοφία σου, την εργασιακή σου κουλτούρα και στο τέλος να κάνουν τη δουλειά.

Η εμπιστοσύνη αυτή δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις, πίεση ή δύσκολες στιγμές. Σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να διορθώσουμε και τελικά να πάμε παρακάτω όλοι μαζί».

Πέρσι η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να φτάσει στα playoffs, αλλά και στο Final Eight του Κυπέλλου. Φέτος, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα: να επαναλάβει αυτή την πορεία ή να παρουσιάσει μια ακόμη καλύτερη εκδοχή του εαυτού της;

«Ξέρουμε όλοι πως οτιδήποτε κάνει η φετινή ομάδα θα μπαίνει σε σύγκριση στη συνείδηση των Μυκονιατών με όσα πετύχαμε τις δύο προηγούμενες σεζόν. Και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μιλάμε για δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες χρονιές, στις οποίες η ομάδα όχι μόνο κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε και το ταβάνι των προσδοκιών. Αυτό είναι ένα challenge από μόνο του, γιατί όταν έχει προηγηθεί μια τέτοια πορεία, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται υψηλότερες προσδοκίες και να υπάρχει η επιθυμία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι και αγκαλιάζουμε τις προσδοκίες αυτές, γιατί είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια.

Για μένα, λοιπόν, το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι απλώς να επαναλάβουμε μια επιτυχημένη πορεία. Είναι να συνεχίσουμε την εξέλιξή μας, χωρίς να χάσουμε την ταυτότητα και τις αρχές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία».

Φέτος η Μύκονος δεν αποτελεί πλέον την «έκπληξη» του πρωταθλήματος, καθώς οι αντίπαλοι γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητές της. Πώς αλλάζει αυτό την προσέγγισή σας;

«Αυτή είναι και η γοητεία του ίδιου του αθλήματος. Από τη μία πλευρά, διατηρούμε τις βασικές αρχές και τους κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας μας. Δεν θα αλλάξουμε όσα πιστεύουμε και όσα μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Από την άλλη, όμως, πρέπει να μπορούμε να παρουσιάζουμε και κάτι διαφορετικό, κάτι που ενδεχομένως θα λειτουργήσει ως έκπληξη ή ως στοιχείο που οι αντίπαλοί μας δεν θα έχουν προβλέψει.

Αυτό είναι μέρος της εξέλιξης μιας ομάδας. Όταν πλέον σε γνωρίζουν καλύτερα, δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο σε όσα έχεις ήδη παρουσιάσει. Χρειάζεται να έχεις τη δυνατότητα να προσαρμόζεσαι, να εξελίσσεις τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεσαι και να προσθέτεις νέα στοιχεία στο παιχνίδι σου, χωρίς όμως να χάνεις την ταυτότητά σου και την κεντρική σου φιλοσοφία.

Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και στην ευελιξία».

Η φετινή σεζόν φέρνει για πρώτη φορά και την ευρωπαϊκή πρόκληση. Τι θέλετε να αποκομίσει η Μύκονος από τη συμμετοχή της στο FIBA Europe Cup, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό αποτέλεσμα;

«Νομίζω ότι όταν πήραμε την τελική απόφαση να αποδεχθούμε την ευρωπαϊκή πρόκληση, ο σκοπός ήταν ξεκάθαρος για όλους. Θέλαμε η Μύκονος να συστηθεί στην ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα ως ένας νέος, φρέσκος αθλητικός οργανισμός, που έρχεται από έναν τόπο ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός για πολλούς λόγους, αλλά μέχρι σήμερα όχι για τον αθλητικό του πολιτισμό.

Αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε μέσα από τη συμμετοχή μας στο FIBA Europe Cup να συστήσουμε τη Μύκονο και τη δική της αθλητική, μπασκετική ταυτότητα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό. Να δείξουμε ότι από ένα νησί με τόσο έντονη διεθνή παρουσία μπορεί να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με φιλοδοξίες, συνέπεια και ξεκάθαρη αθλητική κατεύθυνση.

Οι Μυκονιάτες θα ταξιδέψουν μαζί μας, οι φίλοι των αντιπάλων ομάδων θα γνωρίσουν την αυθεντική μυκονιάτικη και ελληνική φιλοξενία και κάπως έτσι, μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση και γνωριμία, έρχονται άνθρωποι και πολιτισμοί πιο κοντά ο ένας με τον άλλον.

Αυτό είναι, για μένα, το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούμε να αποκομίσουμε. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα ασφαλώς έχει σημασία, γιατί είμαστε αθλητές και προπονητές και θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε. Όμως η αξία μιας τέτοιας συμμετοχής είναι πολύ μεγαλύτερη όταν καταφέρνει να δημιουργήσει εμπειρίες, σχέσεις και παραστάσεις που θα μείνουν και μετά το τέλος της διοργάνωσης».