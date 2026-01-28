Κύπελλο Ανδρών: Το πανόραμα μετά και την πρόκριση του Ηρακλή στο Final 8
Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα του Κυπέλλου μετά και τη πρόκριση του Ηρακλή στα προημιτελικά. Ποια ματς απομένουν και ποια τα ζευγάρια που έχουν ήδη σχηματιστεί.
Ο Ηρακλής επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο «Ιβανώφειο» με 80-76 και πήρε το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη (17-21/2).
Πλέον περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μύκονος-Καρδίτσα (2/2, 14:00) για να μάθει και τον αντίπαλό του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Προκριματική Φάση
- Άρης - Περιστέρι 93-75
- Ηρακλής - Κολοσσός 80-76
- Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)
- Προμηθέας - Μαρούσι (4/2, 18:00)
Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Προμηθέας ή Μαρούσι - Άρης
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Ηρακλής - Μύκονος ή Καρδίτσα
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
- Ημιτελικά
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Τελικός
@Photo credits: INTIME
