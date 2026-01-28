Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα του Κυπέλλου μετά και τη πρόκριση του Ηρακλή στα προημιτελικά. Ποια ματς απομένουν και ποια τα ζευγάρια που έχουν ήδη σχηματιστεί.

Ο Ηρακλής επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο «Ιβανώφειο» με 80-76 και πήρε το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη (17-21/2).

Πλέον περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μύκονος-Καρδίτσα (2/2, 14:00) για να μάθει και τον αντίπαλό του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Προκριματική Φάση

Άρης - Περιστέρι 93-75

Ηρακλής - Κολοσσός 80-76

Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (4/2, 18:00)

Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας ή Μαρούσι - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος ή Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου