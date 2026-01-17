Ιτούνας: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθεί το Περιστέρι στο Final 8»

O Τζον Ιτούνας του Περιστερίου μίλησε για την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας (17/1, 16:00).

Με τον Άρη θα αναμετρηθεί το Σάββατο (17/1, 16:00) το Περιστέρι στο «Αλεξάνδρειο» για τα Play-In του Κυπέλλου Ελλάδος, με το νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για το Final-8 της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν πως αντιμετωπίζουν έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο σε μια δύσκολη έδρα, αλλά θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξουμε κόντρα στον Άρη και κυρίως που έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στην τελική φάση του κυπέλλου» δήλωσε ο Τζον Ιτούνας για την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Και συμπλήρωσε: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Να παρουσιαστούμε δυνατοί στην άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε».