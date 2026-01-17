Ο Ολυμπιακός ρίχνεται από νωρίς στην μάχη της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, η οποία ξεκινάει το Σάββατο (17/1) με τρεις αναμετρήσεις.

Η 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις το Σάββατο (17/1), όμως το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού είναι αυτό που κλέβει την παράσταση.

Στις 16:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ το Μαρούσι, με τον αγώνα να προβάλλεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Το εν λόγω παιχνίδι θα είναι και η επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στη δράση, με τον Αμερικανό να μένει εκτός από το παιχνίδι της EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν, λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων κατά την παραχώρηση του παίκτη.

Την ίδια ώρα, στο «Δημ. Τόφαλος» ο Προμηθέας Πάτρας φιλοξενεί τον Πανιώνιο, στην αναμέτρηση που θα μεταδώσει το EΡΤ Sports 1. Οι Κυανέρυθροι είναι σε καλό φεγγάρι, δείχνοντας να έχουν βρει τον ρυθμό τους, όμως οι Πατρινοί είναι πάντα επικίνδυνοι, ειδικά στην έδρα τους.

Τέλος, Καρδίτσα και ΑΕΚ θα κοντραριστούν στις 18:15, με το ματς να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ, σε μια αναμέτρηση που θα βάλει και τις δύο ομάδες σε ρυθμούς… BCL, καθώς θυμίζουμε πως βρίσκονται στον ίδιο όμιλο της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας στην Stoiximan GBL:

