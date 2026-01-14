Δόξα Λευκάδας - Μαρούσι 70-76: Βήμα πρόκρισης για την ομάδα των βορείων προαστίων
Το Μαρούσι σφράγισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ανδρών, επικρατώντας της Δόξας στη Λευκάδα με σκορ 76-70.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν στα πρώτα λεπτά, όμως το Μαρούσι αντέδρασε, πέρασε μπροστά και με σταθερό ρυθμό έχτισε διαφορά που έφτασε μέχρι και σε διψήφιο επίπεδο στο δεύτερο ημίχρονο (29-37).
Η Δόξα Λευκάδας δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι, πλησίασε και ισοφάρισε στο 68-68 στα τελευταία λεπτά, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ψύχραιμοι στο φινάλε. Με καθοριστικά καλάθια των Κινγκ, Πάπα και Καλαϊτζάκη, το Μαρούσι κράτησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 76-70.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 40-46, 55-60, 55-60, 70-76
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 19 (1), Άλεν 15 (3), Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής, Χατζηνικόλας 14 (4), Λεγκίκας 2, Σταυρακούκας 1, Φύτρος 8 (10ρ.), Βισνιέφσκι 2
Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 11 (1), Μέικον 9 (1), Σάλας 12 (1), Τουλιάτος, Κινγκ 11 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 5, Γουίλιαμς 8, Κουζέλογλου 8, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 6
