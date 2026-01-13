Τερζής: «Η Λευκάδα ανυπομονεί για την αναμέτρηση με το Μαρούσι»

Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται το Μαρούσι (14/1) στη διεκδίκηση μιας θέσης που οδηγεί στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, και ο κόουτς των νησιωτών, Θοδωρής Τερζής, σχολίασε τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Ο νικητής του αγώνα Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας, με φόντο την πρόκριση στο Final Eight, και ο κόουτς των νησιωτών, Θοδωρής Τερζής, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη μεγάλη πρόκληση της ομάδας του.

Το πιο δύσκολο όσον αφορά τη φετινή παρουσία της Δόξας Λευκάδας είναι το γεγονός ότι φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στην Elite League ή η διαχείριση των συναισθημάτων και των μεγάλων προσδοκιών που δημιουργεί αυτή η πορεία;

«Ξεκινήσαμε τη σεζόν ως μια νέα ομάδα και θέλαμε να χτίσουμε χαρακτήρα, ώστε να παρουσιάσουμε ένα σύνολο που να μπορεί να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Πάνω από όλα, θέλαμε να καλλιεργήσουμε ομαδικό πνεύμα μεταξύ μας, να παίζουμε όμορφο μπάσκετ και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα. Σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε κερδίσει φυσικά όλα τα παιχνίδια, αλλά παραμένουμε ανταγωνιστικοί και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή "χημεία" μεταξύ μας. Παίζουμε και καλό μπάσκετ, ενώ η συγκέντρωση σε κάθε προπόνηση και κάθε παιχνίδι παραμένει υψηλή. Κανείς στην ομάδα δεν σκέφτεται κάτι πέρα από αυτό που συμφωνήσαμε στην αρχή της σεζόν. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χαρακτήρα και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό».

Τι ταμπέλα θα βάζατε στη φετινή ομάδα;

«Είμαστε σοβαροί και μαχητικοί. Σοβαροί και μαχητικοί σε όλα τα ματς, δεν προσεγγίζουμε κάποιο παιχνίδι πιο χαλαρά. Είμαστε συγκεντρωμένοι και σοβαροί σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Και έτσι εξηγείται η πορεία μας στο πρώτο μισό της σεζόν».

Πώς προσεγγίζει ο οργανισμός της Δόξας Λευκάδας, αλλά και το νησί, την επιτυχία της κατάκτησης του UNICEF Trophy;

«Ο οργανισμός αξιολόγησε αυτή την επιτυχία ως κάτι πολύ σημαντικό, καθώς αποτέλεσε διαφήμιση για τον σύλλογο και για το νέο ξεκίνημα που έχει κάνει φέτος. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Η επιτυχία αυτή για τη Δόξα Λευκάδας αποτέλεσε επίσης επιβεβαίωση της δουλειάς μας στην καθημερινότητα. Μας έδωσε ψυχολογική ώθηση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, και πλέον όλοι νιώθουμε πολύ καλά. Όσον αφορά το νησί, η κατάκτηση του τίτλου έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Το γήπεδο είναι γεμάτο, ο κόσμος χαίρεται, μας προσεγγίζει θετικά και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οι φίλαθλοι ανυπομονούν να βλέπουν την ομάδα να αγωνίζεται».

Πλέον ακολουθεί ο αγώνας με το Μαρούσι (14/1), με φόντο τη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και ένας ολόκληρος γύρος στην Elite League. Με ποια νοοτροπία θα παρουσιαστεί η Δόξα Λευκάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν;

«Θέλουμε να είμαστε όπως ήμασταν μέχρι τώρα: σοβαροί και ανταγωνιστικοί. Να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο. Ο τρόπος που δουλεύουμε δεν αλλάζει. Όπως είπαμε, μηδενίζουμε και ξεκινάμε από την αρχή στον δεύτερο γύρο. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσγειωμένοι και να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όσον αφορά τον αγώνα Κυπέλλου με το Μαρούσι, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Αποτελεί πρόκληση να αγωνιστούμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα από τη GBL. Και είναι σημαντικό τόσο για τους αθλητές μας, όσο και για εμάς τους προπονητές, για την ομάδα γενικότερα και για την τοπική κοινωνία που θα το ζήσει και ανυπομονεί για αυτή την αναμέτρηση».