Η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το UNICEF Trophy καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Χαλκίδας με 74-65 και παράλληλα πήρε την δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδο στο Final 8.

Στην Λευκάδα κατέκτησε το φετινό UNICEF Trophy, καθώς η ομάδα του Θόδωρου Τερζή επικράτησε της Χαλκίδας στον μεγάλο τελικό της Άρτας και δη στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών με 74-65.

Αυτό είναι και το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της Δόξας, η οποία θα έχει και την ευκαιρία να διεκδικήσει την παρουσία της στο φετινό Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Όσον αφορά τον τελικό της Άρτας, ο Άλεν ήταν ο πρώτος σκόρερ τω νικητών έχοντας 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Γιάννης Σαχπατζίδης (17π., 3/9τρ.), Γιάννης Χατζηνικόλας (13π., 6ασ.) και Ντάνιελ Ρόμπινσον (10π., 9ριμπ.)

Για την ομάδα της Χαλκίδας ο Μπράιαντ πέτυχε 22 πόντους, έχοντας επίσης 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ με double double τελείωσε το παιχνίδι ο Νίκος Παπαρέγκας έχοντας 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πώς θα προκριθεί στο Final 8 του Κυπέλλου

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Διαιτητές: Τηγάνης-Λιαρομμάτης-Νικολαϊδης

Δεκάλεπτα: 23-9. 35-37, 55-59, 65-74.

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 22 (2), Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 12, Γερομιχαλός 1, Χάμιλτον, Παΐσιος, Νέσης 2, Κανονίδης 9 (1), Σάμαρτζιτς 4.

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 4 (1), Ρόμπινσον 10 (1), Άλεν 17 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 17 (3), Χατζηνικόλας 13 (1), Σταυρακούκας 4, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 2.