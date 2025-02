Η θερμή υποδοχή κατά την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο από τους φίλους της ομάδας των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε τον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό στα σημεία με σκορ 79-75, όμως αυτό δεν έδειξε να πτοεί τους φίλους της ομάδας του Πειραιά οι οποίοι περίμεναν την αποστολή στο ξενοδοχείο της ομάδας προκειμένου να αποθεώσουν παίκτες και προπονητές.

