Παναθηναϊκός για 100 νίκες Αταμάν : «Ξεχωριστό ορόσημο και μία διαδρομή χτισμένη σε ένα κοινό όραμα»

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε στις 100 νίκες του Αταμάν στον πάγκο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα και έκλεισε θέση για τον τελικό Κυπέλλου εκεί όπου θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν και η 100η νίκη του Αταμάν στο τριφύλλι, με την πράσινη ΚΑΕ να στέκεται σε αυτό το επίτευγμα μέσω ανάρτησης.

«Συγχαρητήρια στον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν, που έφτασε τις 100 νίκες με την ομάδα μας. Άλλο ένα ξεχωριστό ορόσημο και μία διαδρομή χτισμένη σε ένα κοινό όραμα. Για τις επόμενες νίκες μπροστά μας», έγραψαν οι πράσινοι.

𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 ✨



Congratulations to our coach, Ergin Ataman, on reaching 100 wins with our team!



Another special milestone and a journey built on a shared vision!



Here’s to many more victories ahead! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/4QHabyTDgR