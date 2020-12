Στα 59 του χρόνια, ο Γιασμίν Ρέπεσα κοουτσάρει την ιταλική Πέζαρο. Ο έμπειρος Κροάτης προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει με10 ομάδες στην EuroLeague δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του την ώρα του αγώνα με την Τριέστε για τη 13η αγωνιστική της Serie A!

Ο Ρέπεσα σήκωσε τον νεαρό περιφερειακό Χένρι Ντρελ για να τον περάσει αλλαγή, ξεσπώντας στον παίκτη του για όσα γίνονταν στο παρκέ! Αρχικά τον έπιασε από τα μαλλιά και στη συνέχεια τον χτύπησε στην πλάτη!

Εν τέλει, η Πέζαρο επικράτησε της Τριέστε με 84-74 ενώ ο Ντρελ τελείωσε τον αγώνα με 0/1 δίποντο και 1 ριμπάουντ στα 9 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 28, 2020