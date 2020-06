«Η Βαρέζε σε πλεονεκτική θέση για Σκόλα, αν συνεχίσει» (pic)

Με τη φανέλα της Αρμάνι έδειξε πως μπορεί να προσφέρει σπουδαίες λύσεις ακόμα και σε ομάδα Euroleague, παρόλο που έχει πατήσει τα 40.

Το ίδιο έκανε με την Αργεντινή, λίγους μήνες πριν, όπου έφτασε μέχρι το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο.

Σύμφωνα με το Sportando, η Βαρέζε έχει γίνει φαβορί για να αποκτήσει τον Λουίς Σκόλα, αν αυτός συνεχίσει την καριέρα του με σκοπό να πάει στους 5ους Ολυμπιακούς της μπασκετικής του σταδιοδρομίας.

Ο παίκτης ήταν στο Βαρέζε τη Δευτέρα, όπου επισκέφθηκε το γήπεδο και τις προπονητικές τις εγκαταστάσεις.

Luis Scola was in Varese on Monday. He visited Pallacanestro Varese’s arena & campus.

The forward is expected to make a decision about his future in a few weeks after talking to his family.

Varese could be a front runner if he plays one more season w/5th Olympics as final goal

