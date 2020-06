Την ώρα που η ομάδα της Μπολόνια περιμένει στην... γωνία τις εξελίξεις όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και την EuroLeague, προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς απέκτησε τον Αβούντου Αμπάς (27χρ., 1.98μ.), ο οποίος έχει εμπειρία από την EuroLeague μετά τη θητεία του στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Μπρέσια.

DONE DEAL: Virtus Bologna, Awudu Abass reach a multi-year agreement.

Official announcement is expected very soon

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 15, 2020