Στον Τελικό τους League Cup Ισραήλ η Χολόν του Δέδα (vid)

Σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Έλληνα προπονητή που θα διεκδικήσει το League Cup στο Ισραήλ μετά από την πρόκριση επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η Χάποελ Χολόν υποχρέωσε τους αντιπάλους της σε 21 λάθη ενώ στηρίχθηκε επιθετικά στον Τάιρους ΜακΓκι, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους με 11/12 βολές, 5/9 δίποντα και 2/5 τρίποντα.

Hapoel Holon goes to @WinnerLeague cup FINALS. This sounds so good#חולוניה pic.twitter.com/MHJD2FGqD7

— Hapoel Holon (@HapoelHolonBC) October 31, 2020