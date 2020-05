Κορονοϊός: Πρωτάθλημα ως τις 31 Ιουλίου στο Ισραήλ, αρχίζουν οι προπονήσεις (pic)

Η ισραηλίτικη λίγκα αναμένει την έγκριση της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της σεζόν, οι ομάδες δηλώνουν θετικές στην παρουσία κόσμου στις εξέδρες εφόσον το επιτρέψουν οι αρμόδιες αρχές ενώ ο σύνδεσμος των παικτών ήλθε σε συμφωνία με τη Winner League για την έναρξη των προπονήσεων.

Όπως αναφέρεται στο Ισραήλ, το πρωτάθλημα αναμένεται να τελειώσει στις 31 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ομ

The Israel Basketball Players Association announced that they have come to an agreement with the league to return to action with practices slated to begin on June 1 with the league ending on July 31.

άδες ξεκαθαρίζουν πως η επόμενη σεζόν θα πρέπει να ξεκινήσει κόσμο και δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να αγωνιστούν κεκλεισμένων των θυρών.