Γερμανία: Πρόθεση για τέλος στη σεζόν με 10 ομάδες σε μία πόλη (pic)

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Bundesliga θα προσπαθήσει να ολοκηρώσει τη χρονιά με τουρνουά 10 ομάδων, που θα παίξουν σε μία πόλη. Θα επιχειρήσει να κάνει, δηλαδή, ό,τι και η Liga Endesa.

Οι 10 ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των πέντε και θα υπάρξουν προημιτελικά, ημιτελικά και τελικοί. Όλο το τουρνουά θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί πριν τις 30 Ιουνίου.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρχουν εγγυήσεις για την υγεία παικτών, προπονητών κι επιτελείων, ενώ όλα τα παιχνίδια θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Οι 10 ομάδες που θα συμμετέχουν, είναι: Μπάγερν, Λούντβιγκσμπουργκ, Κράιλσχαϊμ, Άλμπα Βερολίνου, Όλντενμπουργκ, Ράστα Βέχτα, Μπάμπεργκ, Γκέτιγκεν, Ουλμ και Φράπορτ Σκάιλαϊνερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως καμία ομάδα δεν θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία.

The location will he announced on May 4th

