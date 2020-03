Η ομάδα της G-League των Λέικερς έβαλε τους παίκτες της να παίξουν το παιχνίδι με τα ακουστικά, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο μάλλον δεν το θεωρεί και το αγαπημένο του. Ο νεαρός Αντετοκούνμπο έπρεπε να βρει την φράση... you cant' see me.

Αυτό αποδείχτηκε μεγάλη πρόκληση και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Some Monday comic relief brought to you by @Vontae__15 and @Kostas_ante13...You can't see me! #SBLakers pic.twitter.com/0tfSoAHwn9

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) March 31, 2020