Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε συμβόλαιο στη G-League στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, τους Rio Grande Valley Vipers.

Η αποχώρηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό AKTOR τον οδηγεί ξανά στον... προθάλαμο του ΝΒΑ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο σε ομάδα της G-League, φιλοδοξώντας για να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.

Ο Τούρκος σέντερ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό AKTOR και δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην Euroleague στο υπόλοιπο της σεζόν, καθώς είχαν παρέλθει οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες από την διοργανώτρια αρχή.

Γι’ αυτό τον λόγο ο 27χρονος σέντερ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας μια ακόμη ευκαιρία. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έχει αγωνιστεί τρία χρόνια στο ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Γιούτα Τζαζ. Μαλιστα, σε 113 αγώνες έχει 5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, τους Rio Grande Valley Vipers και θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο συμμετοχής και τη δυνατότητα να αποτελέσει η G-League το σκαλοπάτι για την επιστροφή στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

