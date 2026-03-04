Γιούρτσεβεν: Σε ποια ομάδα της G-League υπέγραψε ο Τούρκος σέντερ
Η αποχώρηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό AKTOR τον οδηγεί ξανά στον... προθάλαμο του ΝΒΑ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο σε ομάδα της G-League, φιλοδοξώντας για να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.
Ο Τούρκος σέντερ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό AKTOR και δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην Euroleague στο υπόλοιπο της σεζόν, καθώς είχαν παρέλθει οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες από την διοργανώτρια αρχή.
Γι’ αυτό τον λόγο ο 27χρονος σέντερ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας μια ακόμη ευκαιρία. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έχει αγωνιστεί τρία χρόνια στο ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Γιούτα Τζαζ. Μαλιστα, σε 113 αγώνες έχει 5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, τους Rio Grande Valley Vipers και θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο συμμετοχής και τη δυνατότητα να αποτελέσει η G-League το σκαλοπάτι για την επιστροφή στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.
NBA veteran Ömer Yurtseven has signed into G League, per source, and will join the Rio Grande Valley Vipers. The former Miami Heat and Utah Jazz 7-footer spent the past two seasons in Greece with Panathinaikos B.C.— Jake Fischer (@JakeLFischer) March 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.