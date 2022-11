Οκτώ τρίποντα και συνολικά 41 πόντους είχε η τελευταία εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους Τέξας Λέτζεντς στην G-League.

Ίσως το... προμήνυε αρκετό καιρό, χρειάστηκε και μία άστοχη βραδιά, ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έσπασε τα κοντέρ στην πρόσφατη αναμέτρησης της G-League ανάμεσα στους Τέξας Λέτζεντς και τους Λέικλαντ Μάτζικ. Η ομάδα του επικράτησε με 141-133 και εκείνος φρόντισε να τραβήξει τα φώτα στη δική του πλευρά.

Ο Ντόρσεϊ που βρίσκεται στους Λέτζεντς λόγω του two-way συμβολαίου του με τους Ντάλας Μάβερικς, αγωνίστηκε 34 λεπτά και μέτρησε 41 πόντους. Αυτοί προήλθαν από 8/13 τρίποντα και 3/6 δίποντα και 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ για 5 λάθη.

