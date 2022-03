Η θυγατρική των Μπακς τίμησε την Ελλάδα αγωνιζόμενη με τα χρώματα της χώρας μας για την 25η Μαρτίου, ενώ η ομάδα του Άλεξ Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε νικήτρια.

Οι παίκτες της Ουισκόνσιν Χερντ γιορτάζοντας την 25η Μαρτίου παρατάχθηκαν στο παρκέ απέναντι στους Ράπτορς 905, του Άλεξ Αντετοκούνμπο, με την special edition φανέλα στα χρώματα της Ελλάδας στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η κίνηση αυτή ήταν για καλό σκοπό, αφού στην συνέχεια η φανέλα θα δοθεί σε δημοπρασία και τα έσοδα θα ενισχύσουν την MACC Fund στην προσπάθεια καταπολέμησης του παιδικού καρκίνου.

Τελική νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του μικρότερου της οικογένειας Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέτρησε 6 λεπτά συμμετοχής και είχε 3 πόντους (1/3 τρίποντα, 0/1 δίποντο) με 2 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Αυτά είναι τα highlights που παρουσίασαν οι Ουισκόσιν Χερντ από την αναμέτρηση:

The best plays from tonight's matchup vs Raptors 905 🎥 pic.twitter.com/eYwxSwQX2D