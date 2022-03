Οι παίκτες της Ουισκόνσιν Χερντ γιορτάζοντας την 25η Μαρτίου θα αγωνιστούν με την special edition φανέλα στα χρώματα της Ελλάδας, η οποία θα μπει σε δημοπρασία με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Μία πρωτοβουλία με γνώμονα την ημέρα Εθνικής εορτής των Ελλήνων και της κληρονομιάς της χώρας μας. Οι Ουισκόνσιν Χερντ, θυγατρική των Μπακς στη G-League, αναμένεται να αγωνιστούν με την ειδικά διαμορφωμένη φανέλα για την 25η Μαρτίου που έγινε σε συνεργασία της ομάδας και της Wooster Brush.

Το παιχνίδι με τους Ράπτορς 905 θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτό το γεγονός, αφού οι πρώτοι 1000 θεατές που θα φτάσουν στο γήπεδο θα λάβουν από ένα γαλανόλευκο μπλουζάκι, ενώ η φανέλα που θα φορεθεί από τους παίκτες στον αγώνα, θα μπει σε δημοπρασία με τα έσοδα να πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό στη MACC Fund.

