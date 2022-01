Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Οκλαχόμα Μπλου των Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Γιώργου Καλαϊτζάκη στην G-League, επικράτησε με 113-100 των Σάουθ Μπέι Λέικερς.

Ο Αλεξέι Ποκoυσέφσκι μέτρησε 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στη νίκη των Οκλαχόμα Μπλου απέναντι στους Σάουθ Μπέι Λέικερς με 113-110.

Ο Ποκουσέφσκι αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές και 4/6 δίποντα, ενώ ο Καλαϊτζάκης σε 11 λεπτά στο παρκέ είχε 1/1 βολή, 0/2 τρίποντα και 1/5 δίποντα.

Πλέον, το ρεκόρ της ομάδας των Ποκουσέφσκι και Καλαϊτζάκη έχει διαμορφωθεί σε 8-5.

