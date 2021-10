Ντουέιν Ουέιντ: Ο γιος του στη θυγατρική της Γιούτα στη G-League

Ο Ζαΐρ Ουέιντ ξεκινάει την πορεία του προς το ΝΒΑ μέσω της G-League, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα στην Αμερική.

Ο Ζαΐρ Ουέιντ, γιος του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Ντουέιν Ουέιντ, ετοιμάζεται να ξεκινήσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της G-League, αφού όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα του ρεπόρτερ Σαμς Τσαράνια, πρόκειται να ενσωματωθεί στους Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς.



Η εν λόγω ομάδα είναι η θυγατρική της Γιούτα Τζαζ, της οποίας μέτοχος είναι ο... μπαμπάς, Ντουέιν!

