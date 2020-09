H FIBA θυμήθηκε το χρυσό της Ισπανίας στο Μουντομπάσκετ κόντρα στην Ελλάδα (pic & vid)

Όπως είναι γνωστό η Εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της καθώς στον μεγάλο τελικό του Μουντομπάσκετ στην Ιαπωνία γνώρισε την βαριά ήττα από τους Ισπανούς.

Η FIBA «ταξίδεψε» στο 2006 και θυμήθηκε το καλύτερο μεσημέρι στην ιστορία των Ισπανών και ένα από τα πιο... στενάχωρα του ελληνικού μπάσκετ.

#OnThisDay in @BaloncestoESP were crowned #FIBAWC Champions for the 1st time in history pic.twitter.com/9dUfR3rhkL

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 3, 2020