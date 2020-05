Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διοργανωθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ινδονησία, Ιαπωνία και Φιλιππίνες και η τελική φάση στην Μανίλα.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν είναι 32. Τα προκριματικά θα γίνουν σε έξι «παράθυρα», αρχίζοντας από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι αγώνες του πρώτου «παραθύρου» θα γίνουν 22-30 Νοεμβρίου του 2021.

