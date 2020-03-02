Χωρίς Έλληνα διαιτητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο!

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  • LIVE

    ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 1

    vs

    ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 0

    vs

    ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3

    vs

    ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ 0

    vs

    ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥAΡΤΟ 1

    vs

    ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛAΝΤΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ -

    vs

    ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜAΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚAΓΟ -

    vs

    ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤAΒΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΝΕΒΕΡΣΙΤAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 82

    vs

    ΚΛAΜΠ ΑΒ ΤΕΜΟΥΚΟ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 84

    vs

    ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΒAΡΑΣ 86

    vs

    ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚAΣΤΡΟ 99

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    PUERTO MONTT 80

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 79

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΕΟΝΕΣ ΚΟΥΙΛΠΟΥΕ 111

    vs

    QUILICURA 77

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 1

    vs

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3

    vs

    ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 2

    vs

    ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 1

    vs

    ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΖΙΟΜΠΕΡ ΜΑΡΙΝΓΚΑ ΒΟΛΕΙ 1

    vs

    ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 72

    vs

    ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠAΦΑΛΟΣ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΥΙΣΒΙΛ 68

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 52

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 71

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 2

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΑΡAΤΕ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 0

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜAΝΓΚΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 1

    vs

    ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0

    vs

    ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 5

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 125

    vs

    ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) 64

    vs

    ΜΠΟΥΧΕΟΝ ΚΕΜΠ-ΧAΝΑ (Γ) 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΟ (ΕΡ.) 0

    vs

    ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ Β` 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ Β (ΡΕΖ.) 4

    vs

    ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΕΡ.) 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ (Ρ) -

    vs

    ΓΚΟΥΑΡAΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ Β (ΡΕΖ.) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 5

    vs

    ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ U21 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΑΚΙΡΚΟΙ ΜΠΛΝΤ ΒΟΛΕΙΣ (Γ) -

    vs

    ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ -

    vs

    ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΟΥΣΤΟ ΧΟΣΕ ΝΤΕ ΟΥΡΚΙΘΑ -

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: FIBA
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Χωρίς Έλληνα διαιτητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο!

Χωρίς Έλληνα διαιτητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο!

Χωρίς Έλληνα διαιτητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο!

Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα βρεθούν στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και δεν υπάρχει καμία ελληνική εκπροσώπηση εντός... παρκέ. 

Αντίθετα ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στους κομισσάριους αφού θα δώσει το «παρών» ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Παρόλα στην τελική επιλογή των 30 διαιτητών έλαμψαν δια της απουσίας τους οι Έλληνες ρέφερι.

 

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