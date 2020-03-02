Χωρίς Έλληνα διαιτητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο!

Αντίθετα ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στους κομισσάριους αφού θα δώσει το «παρών» ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Παρόλα στην τελική επιλογή των 30 διαιτητών έλαμψαν δια της απουσίας τους οι Έλληνες ρέφερι.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 133vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 110vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 124
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ 1vs
IRINA MARIA BARA 1
LIVE
GREY/SILVA 0vs
KRUNIC/SREBOTNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΙΟΥΚ ΜAΡΤΑ 0vs
YSALINE BONAVENTURE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 0vs
JAQUELINE CRISTIAN 2
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
ALIZE CORNET -
LECHEMIA/PONCHET -vs
PAQUET/PARMENTIER -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΝΙΣ ΧΙΟΥΓΚΟ -
JUAN PABLO FICOVICH -vs
JASON KUBLER -
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -vs
EMILIANO AGUILERA -
ZARINA DIYAS -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
GREETJE MINNEN -
ΠΑΤΙΝΟ ΛΟΥΙΣ -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ANASTASIYA KOMARDINA -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ -
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -vs
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ -
STEPHANE ROBERT -vs
SEM VERBEEK -
YANINA WICKMAYER -vs
ΛΙΟΥ ΚΛΕΡ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
PEREZ/SANDERS -vs
CHRISTIAN/JAKUPOVIC -
KATERYNA KOZLOVA -vs
REBECCA PETERSON -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
ΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ -
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -vs
HUNTER REESE -
JOHN PATRICK SMITH -vs
MILLEDGE COSSU -
ΛΟΥΖ ΟΡΛAΝΤΟ -vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -
OSCAR JOSE GUTIERREZ -vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ -
ERRANI/SEGUEL -vs
KONTA/SVITOLINA -
ΛΙ ΑΝ -vs
HARRIET DART -
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
VERA ZVONAREVA -vs
WANG XIYU -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ -vs
MACKENZIE MCDONALD -
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -vs
ΤΣΟΥΝΓΚ ΧΙΕΟΝ -
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
DUDI SELA -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
JUAN HERNANDEZ -
ΜΕΖΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
LARA ARRUABARRENA -
MATIAS DESCOTTE -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ -
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -vs
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -
BLINKOVA/MCHALE -vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΟΥΤΣΙΝΤΑ ΚΑΙΤΣΙ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΛΙ ΖΕ -
NOAH RUBIN -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
DUAN/HIBINO -vs
DOI/SIEGEMUND -
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
JUAN CRUZ ARAGONE -
LIVE
ΠΣ ΤΙΡΑ 0vs
ΑΡΕΜΑ 2
LIVE
KF FLAMURTARI 2vs
KF VUSHTRRIA 0
LIVE
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 0vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 0
LIVE
ΣΟΚΟΛ ΣAΡΑΤΟΦ 1vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ 0
LIVE
UFK DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 1
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ -vs
ΝΤΡΟΥΖΧΜΠΑ ΜΑΙΚΟΠ -
TSV KS-WOLFSANGER -vs
OLYMPIA 1914 KASSEL -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
SV WEINITZEN -
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ -vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ -
ASKO KOBERSDORF II -vs
DEUTSCHKREUTZ II -
LIVE
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 0
LIVE
BARIDHARA 0vs
BROTHERS UNION 0
LIVE
ΑΜΠΑΧAΝΙ ΤΣΙΤΑΓΚΟΝΓΚ 1vs
SHEIKH RUSSEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
SHEIKH JAMAL 4vs
ARAMBAGH 1
LIVE
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ B` 0vs
ΓΙΟΝΓΚ ΝΕΚ 0
LIVE
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ (ΝΕΟΙ) 0vs
ΕΜΕΝ B` 0
LIVE
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ B` 1vs
ΚΑΜΠΟΥΡ B` 0
ΡΟΝΤΑ B` -vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ B` -
JONG SBV EXCELSIOR -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤAΡΝΤ B` -
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ B` -vs
ΦΕΝΛΟ B` -
ΓΙΟΝΓΚ ΜΠΡΕΝΤΑ -vs
ΤΣΒΟΛΕ B` -
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ B` -vs
ΤΒΕΝΤΕ B` -
ΧΕΡΕΝΦΕΝ (ΝΕΟΙ) -vs
ΒΙΛΕΜ B` -
ΦΙΤΕΣΕ B` -vs
ΝΤΕ ΓΚΡAΑΦΣΑΠ B` -
ΧΕΡΑΚΛΕΣ B` -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ B` -
LIVE
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 0vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ 0
LIVE
FC URARTU 1vs
FC LORI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ 0vs
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
STOCKTON KINGS 105vs
RIO GRANDE VALLEY 130
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 93vs
METS DE GUAYNABO 74
ΤΕΛΙΚΟ
LEONES DE PONCE 86vs
VAQUEROS DE BAYAMON 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2vs
BOAVISTA-RJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ 1vs
ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 2vs
ΡΕAΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 4vs
HONDURAS PROGRESO 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNIAO RONDONOPOLIS 1vs
CEOV OPERARIO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3vs
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ 0vs
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥAΡΤΟ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛAΝΤΑ 0
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜAΝ -
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚAΓΟ -vs
ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤAΒΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΕΒΕΡΣΙΤAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 82vs
ΚΛAΜΠ ΑΒ ΤΕΜΟΥΚΟ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 84vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΒAΡΑΣ 86vs
ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚAΣΤΡΟ 99
ΤΕΛΙΚΟ
PUERTO MONTT 80vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΟΝΕΣ ΚΟΥΙΛΠΟΥΕ 111vs
QUILICURA 77
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ATLETICO MINEIRO-MG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1vs
INTER MIAMI CF 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΑΡA 1vs
ΕΜΕΛΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 1vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 2vs
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 1vs
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
VILLA DORA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUPOL (W) 3vs
SAN JOSE (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOCA JUNIORS (W) 3vs
GIMNASIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 3vs
VELEZ SARSFIELD (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΟΜΠΕΡ ΜΑΡΙΝΓΚΑ ΒΟΛΕΙ 1vs
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 72vs
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠAΦΑΛΟΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΣΒΙΛ 68vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 71vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 2vs
ΛΕΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 1vs
ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΑΡAΤΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜAΝΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 1vs
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2vs
ΑΝΤΟΦΑΓΚAΣΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 69vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 90vs
ATENAS 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3vs
ΛΕΟΝΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 1
ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0vs
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WATERHOUSE 3vs
UWI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΟΥΝΤ ΠΛΙΣΑΝΤ 1vs
MOLYNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΚΟΤΑΛ 3vs
ΜΑΝAΓΚΟΥΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤ ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ ΤΖΑΛAΠΑ 1vs
SABANAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 5vs
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BA FC 0vs
AUCKLAND CITY 6
ΤΕΛΙΚΟ
SOAGA 0vs
AS VENUS 6
ΤΕΛΙΚΟ
BARS 81vs
IRTYSH 70
ΤΕΛΙΚΟ
ALMATY 2 73vs
KAZYGURT 91
ΤΕΛΙΚΟ
BARSY ATYRAU 2 74vs
SCYSS 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 125vs
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
BLUE EAGLES 1vs
ADELAIDE CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) 64vs
ΜΠΟΥΧΕΟΝ ΚΕΜΠ-ΧAΝΑ (Γ) 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΟ (ΕΡ.) 0vs
ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ Β` 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ Β (ΡΕΖ.) 4vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΕΡ.) 2
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ (Ρ) -vs
ΓΚΟΥΑΡAΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ Β (ΡΕΖ.) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 0vs
SHUKURA KOBULETI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΓΚΡΑ 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
SAMGURALI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 5vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ U21 0
SHABAB KHAN YOUNES -vs
SHABAB JABALIA -
AL SADAKA -vs
AL-AHLI BEIT HANOUN -
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ -
MEDEAMA -vs
GREAT OLYMPICS -
ΑΛ – ΝΤΟΥΧΑΙΛ -vs
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -
ΒΙΤΟΣΑ -vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ -
ΜΠΡΝΟ -vs
ΟΝΤΟΛΕΝΑ ΒΟΝΤΑ -
ΜΠΑΚΙΡΚΟΙ ΜΠΛΝΤ ΒΟΛΕΙΣ (Γ) -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) -
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ -vs
ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ -
ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ -vs
ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ -
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ -vs
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ -
RACING D'ABIDJAN -vs
AFAD DJEKANOU -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΝΤAΛΚΟΥΡΝΤ -
ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ -vs
ΤΖΟΥΓΚAΡΝΤΕΝ -
ΑΚΑΑ -vs
ΛΑΚAΠΑ -
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΟΜΟΝΟΙΑ -
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ -vs
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΑΡΓΚΟΣ ΣΟΡΑ -
SIP SEMPETER (W) -vs
LUKA KOPER (W) -
WEST HAM U23 -vs
NORWICH CITY U23 -
STOKE CITY U23 -vs
MANCHESTER UTD U23 -
SWANSEA CITY U23 -vs
WEST BROMWICH U23 -
ASTON VILLA U23 -vs
READING U23 -
ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡAΜΠ -vs
ΕΛ ΜΑΣΡΙ -
ΤAΝΤΑ -vs
AL ITTIHAD -
ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚAΣΑ -vs
ΙΣΜΑΙΛΙ -
ΜΑΣΡ ΦΚ -vs
ΧΑΡAΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ -
ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΒAΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ -
ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ -vs
ΖAΜΑΛΕΚ -
ΕΝΠΙ -vs
ΓΚΟΥΝΑ -
ΣΜΟΥΧΑ -vs
ΕΛ-ΕΝΤAΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ -
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ -vs
ΑΣΟΥAΝ -
SOUTHAMPTON U23 -vs
LEICESTER CITY U23 -
TOTTENHAM U23 -vs
WOLVERHAMPTON U23 -
CHELSEA U23 -vs
EVERTON U23 -
ΒΙΡΤΟΝ -vs
K BEERSCHOT VA -
ΑΛΚΜAΑΡ Β -vs
ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ -
ΑΑΛΕΝ -vs
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑAΡ -
ΣAΝΤΑ ΚΛAΡΑ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΜΠAΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝAΝΤΓΟΥΙΤΣ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΧΟΥΣΤΟ ΧΟΣΕ ΝΤΕ ΟΥΡΚΙΘΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ -
Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα βρεθούν στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και δεν υπάρχει καμία ελληνική εκπροσώπηση εντός... παρκέ.
Αντίθετα ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στους κομισσάριους αφού θα δώσει το «παρών» ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Παρόλα στην τελική επιλογή των 30 διαιτητών έλαμψαν δια της απουσίας τους οι Έλληνες ρέφερι.