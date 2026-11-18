O Προμηθέας δεν μπόρεσε να σταθεί με αξιώσεις κόντρα στην Τρίερ και ηττήθηκε με 102-89, αδυνατώντας να την ακολουθήσει.

Οι Γερμανοί ήταν ανώτεροι σε όλο το ματς κόντρα στον Προμηθέα και δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν σε μια άνετη νίκη για την 7η αγωνιστική του Α' ομίλου του FIBA Europe Cup.

Ο Προμηθέας με αυτή την ήττα (102-89) έπεσε στο 4-3, ενώ οι νικητές σαρώνουν στη διοργάνωση και πήγαν στο 7-0. Το ημίχρονο έδειξε πολλά για την εικόνα της αναμέτρησης και τελείωσε με 56-36.

Η κατάσταση δεν άλλαξε με το τέλος της τρίτης περιόδου, αφού η Τρίερ προηγήθηκε με 30 πόντους και στη συνέχεια έκανε συντήρηση δυνάμεων για να φτάσει στο απόλυτο στη διοργάνωση.

Πολυφωνία οι Γερμανοί, δεν έφτανε ο Αρμς

Οι Γερμανοί είχαν έξι παίκτες με 10+ πόντους κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος. Ο Σίμον είχε 12 πόντους, ο Γιακτσέιλ μέτρησε 10, ο Λίνσεν είχε 13, ο Ρόλαντ μέτρησε 10, ο Κρίμερ είχε 10 και ο Μπρουκς 13.

Στον αντίποδα ο Αρμς πάλεψε αλλά δεν είχε τη βοήθεια από τους υπολοίπους. Ο Αρμς σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κόλεμαν που τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό για τους Πατρινούς που στη συνέχεια δεν μπόρεσαν σε καμιά περίπτωση να μαζέψουν τη διαφορά και μοιραία ήρθε η ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 56-36, 86-56, 102-89