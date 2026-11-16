Μπούργος: Κοντά στον Σάνον Έβανς
Γίνεται κάτοικος Ισπανίας ο Σάνον Έβανς; Σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Μπούργος περιμένει την αποδέσμευση του παίκτη από τον Προμηθέα, για να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ ανήκει στους Πατρινούς από το περσινό καλοκαίρι, όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα η θητεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα με τον σύλλογο της Αχαΐας.
Η ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου θέλει να ενισχυθεί, αφού δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Στην ACB έχει ρεκόρ 2-6, ενώ στο EuroCup τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσοίωνα, καθώς έχει μόλις μια νίκη μετά από επτά αγωνιστικές. Υπενθυμίζεται ότι είναι στον ίδιο όμιλο με τον Άρη.
ÚLTIMA HORA: El Recoletas Salud San Pablo Burgos, pendiente de la salida de Shannon Evans del Promitheas Patras ante las bajas de DJ Steward y Ziga Samar en el puesto de director de juego.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 16, 2026
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