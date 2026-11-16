Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας, ο Σάνον Έβανς βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Μπούργος.

Γίνεται κάτοικος Ισπανίας ο Σάνον Έβανς; Σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Μπούργος περιμένει την αποδέσμευση του παίκτη από τον Προμηθέα, για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ ανήκει στους Πατρινούς από το περσινό καλοκαίρι, όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα η θητεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα με τον σύλλογο της Αχαΐας.

Η ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου θέλει να ενισχυθεί, αφού δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Στην ACB έχει ρεκόρ 2-6, ενώ στο EuroCup τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσοίωνα, καθώς έχει μόλις μια νίκη μετά από επτά αγωνιστικές. Υπενθυμίζεται ότι είναι στον ίδιο όμιλο με τον Άρη.