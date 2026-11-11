Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.
Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.
Κραϊόβα - Κολοσσός: Το ματς
Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.
O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.
Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ
MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρεσάν που ήταν άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.
|SCM Universitatea Craiova
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Andrei Muresan *
|18:54
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|-4
|0
|3
|Matei Toma
|02:29
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-4
|0
|4
|Michael Chayron Durr *
|28:10
|13
|5/6
|83.33%
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|11
|12
|-
|1
|6
|1
|3
|-15
|22
|5
|Vlad Nistor *
|26:12
|11
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1
|-
|1
|4
|4
|4
|-
|-
|-15
|8
|8
|Leonardo Mariescu
|02:19
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-1
|0
|9
|Ronald Polite
|27:57
|18
|5/14
|35.71%
|5/11
|45.45%
|0/3
|0%
|8/8
|100%
|-
|3
|3
|4
|2
|4
|2
|-
|-8
|14
|12
|Kino Lilly *
|28:04
|12
|3/10
|30%
|1/6
|16.67%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|-
|4
|4
|7
|2
|-
|-
|-
|-12
|16
|13
|George Trif
|09:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-9
|-1
|22
|Demetrius Davis
|30:37
|21
|6/10
|60%
|2/3
|66.67%
|4/7
|57.14%
|5/6
|83.33%
|1
|2
|3
|3
|5
|4
|2
|1
|-24
|21
|24
|Justin Gordon *
|26:15
|7
|3/7
|42.86%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|-
|6
|6
|-
|2
|2
|-
|-
|-18
|6
|Team/Coaches
|-
|1
|1
|1
|1
|-
|TOTAL
|200
|82
|26/57
|45.61%
|17/33
|51.52%
|9/24
|37.5%
|21/23
|91.3%
|3
|29
|32
|18
|22
|22
|5
|4
|-
|-
|Kolossos H Hotels BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Payton Willis *
|20:16
|7
|3/8
|37.5%
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|4
|2
|-
|-
|-
|7
|7
|4
|Zois Karampelas
|15:28
|8
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|-
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|-
|-9
|10
|5
|Ezra Manjon *
|18:40
|13
|6/11
|54.55%
|6/10
|60%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|5
|2
|1
|-
|1
|25
|14
|7
|Nikos Tsiakmas
|21:30
|4
|2/7
|28.57%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|10
|3
|1
|2
|-
|6
|12
|9
|Devonte Upson *
|17:18
|14
|6/8
|75%
|6/7
|85.71%
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|1
|4
|5
|1
|1
|2
|5
|-
|13
|18
|13
|Alexandros Kalaitzakis
|15:31
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|2
|2
|-
|2
|1
|8
|10
|14
|Vassilis Christidis
|05:26
|6
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|7
|21
|Georgios Kamperidis *
|13:44
|15
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|0/2
|0%
|-
|4
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|13
|17
|22
|C.J. Harris
|14:18
|6
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|4
|1
|1
|-
|-
|16
|5
|26
|Tyler Stevenson
|19:14
|12
|6/10
|60%
|6/10
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|-
|2
|1
|1
|-
|6
|10
|33
|Jordan Barnett *
|20:41
|5
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|5/6
|83.33%
|-
|5
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|16
|7
|34
|Jackson Kreuser
|17:54
|12
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|-
|5
|5
|1
|4
|1
|-
|-
|10
|13
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|104
|39/72
|54.17%
|28/49
|57.14%
|11/23
|47.83%
|15/24
|62.5%
|6
|29
|35
|31
|20
|11
|12
|2
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