Κραϊόβα - Κολοσσός 82-104: Εντυπωσιακοί Ροδίτες, το... καθάρισαν από το τζάμπολ

Κραϊόβα - Κολοσσός 82-104: Εντυπωσιακοί Ροδίτες, το... καθάρισαν από το τζάμπολ

Νίκος Καρφής

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Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κραϊόβα, επικράτησε με 104-82 και πήγε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.

Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.

Κραϊόβα - Κολοσσός: Το ματς

Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.

O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.

 

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ

MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρεσάν που ήταν άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.

SCM Universitatea CraiovaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrei Muresan *18:5400/20%0/00%0/20%0/00%-22-1----40
3Matei Toma02:2900/00%0/00%0/00%0/00%----2----40
4Michael Chayron Durr *28:10135/683.33%4/580%1/1100%2/2100%11112-1613-1522
5Vlad Nistor *26:12114/850%2/450%2/450%1/1100%1-1444---158
8Leonardo Mariescu02:1900/00%0/00%0/00%0/00%---------10
9Ronald Polite27:57185/1435.71%5/1145.45%0/30%8/8100%-334242--814
12Kino Lilly *28:04123/1030%1/616.67%2/450%4/4100%-4472----1216
13George Trif09:0300/00%0/00%0/00%0/00%----21---9-1
22Demetrius Davis30:37216/1060%2/366.67%4/757.14%5/683.33%12335421-2421
24Justin Gordon *26:1573/742.86%3/475%0/30%1/250%-66-22---186
Team/Coaches-1111-
TOTAL2008226/5745.61%17/3351.52%9/2437.5%21/2391.3%3293218222254--
Kolossos H Hotels BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Payton Willis *20:1673/837.5%2/540%1/333.33%0/00%-1142---77
4Zois Karampelas15:2883/475%1/1100%2/366.67%0/10%-224131--910
5Ezra Manjon *18:40136/1154.55%6/1060%0/10%1/250%112521-12514
7Nikos Tsiakmas21:3042/728.57%2/450%0/30%0/00%-2210312-612
9Devonte Upson *17:18146/875%6/785.71%0/10%2/540%1451125-1318
13Alexandros Kalaitzakis15:3120/10%0/00%0/10%2/2100%-4422-21810
14Vassilis Christidis05:2662/2100%2/2100%0/00%2/2100%1-1-1----17
21Georgios Kamperidis *13:44155/5100%0/00%5/5100%0/20%-44-1---1317
22C.J. Harris14:1862/540%1/333.33%1/250%1/250%---411--165
26Tyler Stevenson19:14126/1060%6/1060%0/00%0/00%2-2-211-610
33Jordan Barnett *20:4150/30%0/20%0/10%5/683.33%-55---1-167
34Jackson Kreuser17:54124/850%2/540%2/366.67%2/2100%-55141--1013
Team/Coaches112-1-
TOTAL20010439/7254.17%28/4957.14%11/2347.83%15/2462.5%62935312011122
     

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