Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κραϊόβα, επικράτησε με 104-82 και πήγε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.

Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.

Κραϊόβα - Κολοσσός: Το ματς

Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.

O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ

MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρεσάν που ήταν άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.

SCM Universitatea Craiova FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Andrei Muresan * 18:54 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% - 2 2 - 1 - - - -4 0 3 Matei Toma 02:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - -4 0 4 Michael Chayron Durr * 28:10 13 5/6 83.33% 4/5 80% 1/1 100% 2/2 100% 1 11 12 - 1 6 1 3 -15 22 5 Vlad Nistor * 26:12 11 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 1/1 100% 1 - 1 4 4 4 - - -15 8 8 Leonardo Mariescu 02:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - -1 0 9 Ronald Polite 27:57 18 5/14 35.71% 5/11 45.45% 0/3 0% 8/8 100% - 3 3 4 2 4 2 - -8 14 12 Kino Lilly * 28:04 12 3/10 30% 1/6 16.67% 2/4 50% 4/4 100% - 4 4 7 2 - - - -12 16 13 George Trif 09:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 1 - - -9 -1 22 Demetrius Davis 30:37 21 6/10 60% 2/3 66.67% 4/7 57.14% 5/6 83.33% 1 2 3 3 5 4 2 1 -24 21 24 Justin Gordon * 26:15 7 3/7 42.86% 3/4 75% 0/3 0% 1/2 50% - 6 6 - 2 2 - - -18 6 Team/Coaches - 1 1 1 1 - TOTAL 200 82 26/57 45.61% 17/33 51.52% 9/24 37.5% 21/23 91.3% 3 29 32 18 22 22 5 4 - -