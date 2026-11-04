Επιστροφή στις νίκες για τον Προμηθέα, με τους Πατρινούς να παίρνουν τη νίκη στη ματσάρα κόντρα στην Οπάβα. Οι γηπεδούχοι με εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 112-92.
Απίθανα πράγματα από τον Νίκο Δίπλαρο, ο οποίος πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση. Ο 29χρονος τελείωσε το ματς με 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 31 λεπτά.
Προμηθέας - Οπάβα: Ο αγώνας
Ο Κάθμπερτσον και Κόλεμαν είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του αγώνα, με τον Σβάντρλικ να απαντάει με τρίποντο για το 5-3 στο 08:15. Με επιμέρους σκορ 15-3 από το 05:16 (Μοντγκόμερι) μέχρι το 02:23 (Ζμπράνεκ), είχε περάσει μπροστά με 22-13.Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Τσέχοι είχαν το προβάδισμα με 24-20.
Ο Τσάργκουα είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καλαϊτζάκη να απαντάει με δύο βολές για το 22-25 στο 08:40.Με τρίποντο του Σβάντλρικ και δίποντο του Παρσλ, η Οπάβα είχε πάρει διψήφια διαφορά (41-30) στο 05:30. Με σερί 10-0 (οχτώ πόντοι Κουλμπόκα, δύο Κόλεμαν), ο Προμηθέας είχε μειώσει σε 40-41, ενώ στο 01:10, μετά από σερί 7-0 ήταν μπροστά με 49-43. Οι Πατρινοί είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 54-48.
Ο Σίρινα είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τους Δίπλαρο (τρίποντο) και Κουλμπόκα (δίποντο) να απαντάνε για το 59-51 στο 08:46. Η Οπάβα με επιμέρους σκορ 15-2 από το 07:57 (Παρσλ) μέχρι το 05:56 (Σβάντλρικ), είχε περάσει μπροστά με 68-64. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (77-78) με τρίποντο του Κόλεμαν και βολές του Καλαϊτζάκη, με τους Τσέχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 83-79.
Ο Σβάντρλικ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Κάθμπερτσον να απαντάει με μία βολή για το 80-85 στο 09:32. Με επιμέρους σκορ 16-1 από το 09:07 (Δίπλαρος) μέχρι το 05:24 (Κάθμπερτσον), ο Προμηθέας είχε πάρει το προβάδισμα με 96-87. Με ένα σερί 9-0 οι Πατρινοί είχαν ξεφύγει με 16 πόντους (107-91), ενώ έφτασαν στη νίκη με 112-92.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 54-48, 79-83, 112-92
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε φανταστικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 33-9.
MVP O… Μαγικός ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 31 λεπτά και είχε 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εξαιρετικός Νιου Γουίλιαμς, με τον Αμερικανό να έχει 26 πόντους (1/2 βολές, 2/3 τρίποντα, 7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Ίθαν Τσάρκουα με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 7 λεπτά είχε 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Απίθανο το ότι από τις 28 ασίστ του Προμηθέα, οι 14 ήταν από τον Δίπλαρο.
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Apostolos Nikolaidis
|05:57
|3
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33.3%)
|0/2 (0%)
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|+10
|1
|4
|Kendal Coleman *
|24:26
|16
|7/8 (87.5%)
|6/7 (85.7%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50.0%)
|4
|6
|10
|1
|3
|2
|1
|0
|+27
|24
|9
|Jake Forrester
|08:56
|3
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|4
|12
|Nikos Diplaros *
|31:11
|20
|6/8 (75.0%)
|1/1 (100%)
|5/7 (71.4%)
|3/4 (75.0%)
|0
|3
|3
|14
|3
|5
|3
|0
|+6
|32
|15
|Ioannis Rallis
|01:38
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|+7
|1
|16
|Georgios Kalaitzakis
|22:00
|7
|1/5 (20.0%)
|0/2 (0%)
|1/3 (33.3%)
|4/4 (100%)
|0
|3
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|+20
|9
|21
|Periklis Kouroupakis
|10:49
|2
|1/3 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|-10
|3
|25
|Adonis Arms
|06:46
|2
|1/6 (16.7%)
|1/3 (33.3%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|-1
|26
|New Williams *
|28:47
|26
|9/13 (69.2%)
|2/3 (66.7%)
|7/10 (70.0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|2
|2
|5
|3
|3
|0
|1
|+14
|26
|29
|Alex Antetokounmpo
|07:36
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|+10
|-1
|40
|Zac Cuthbertson *
|27:59
|15
|3/10 (30.0%)
|1/2 (50.0%)
|2/8 (25.0%)
|7/8 (87.5%)
|0
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|0
|+16
|12
|98
|Arnoldas Kulboka *
|23:56
|18
|7/11 (63.6%)
|3/5 (60.0%)
|4/6 (66.7%)
|0/0 (0%)
|2
|5
|7
|0
|2
|2
|0
|0
|+3
|19
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|112
|37/71 (52.1%)
|16/28 (57.1%)
|21/43 (48.8%)
|17/23 (73.9%)
|12
|28
|40
|28
|20
|15
|8
|1
|-
|-
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Bo Montgomery *
|33:41
|13
|5/13 (38.5%)
|3/6 (50.0%)
|2/7 (28.6%)
|1/4 (25.0%)
|1
|2
|3
|6
|4
|2
|2
|0
|-10
|11
|5
|Ethan Chargois *
|33:14
|13
|3/9 (33.3%)
|2/3 (66.7%)
|1/6 (16.7%)
|6/10 (60.0%)
|1
|10
|11
|8
|2
|2
|2
|3
|-11
|25
|8
|Jan Svandrlik *
|26:12
|18
|7/12 (58.3%)
|3/4 (75.0%)
|4/8 (50.0%)
|0/0 (0%)
|3
|2
|5
|1
|3
|1
|1
|0
|-18
|19
|9
|Filip Zbranek
|04:18
|3
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-6
|2
|12
|Vojtech Gronsky
|08:49
|2
|1/2 (50.0%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-2
|1
|20
|Simon Pursl *
|19:03
|13
|5/7 (71.4%)
|5/7 (71.4%)
|0/0 (0%)
|3/5 (60.0%)
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|+4
|12
|24
|Jakub Sirina *
|35:09
|13
|4/11 (36.4%)
|0/0 (0%)
|4/11 (36.4%)
|1/1 (100%)
|1
|1
|2
|7
|0
|4
|1
|0
|-25
|12
|25
|Marek Vyroubal
|DNP
|33
|Jakub Slavik
|18:37
|8
|2/4 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|1/1 (100%)
|3/5 (60.0%)
|1
|2
|3
|3
|4
|0
|3
|0
|-8
|13
|77
|Elijah Tucker
|20:57
|9
|4/5 (80.0%)
|4/4 (100%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|5
|7
|0
|3
|7
|0
|1
|-24
|8
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|92
|32/65 (49.2%)
|19/28 (67.9%)
|13/37 (35.1%)
|15/27 (55.6%)
|11
|24
|35
|26
|22
|16
|9
|4
|-
|-
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