Προμηθέας - Οπάβα 112-92: Επιστροφή στις νίκες με «μαγικό» Δίπλαρο

Παναγιώτης Ραμαντάνης

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Ο Προμηθέας πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Οπάβα με 112-92 για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Επιστροφή στις νίκες για τον Προμηθέα, με τους Πατρινούς να παίρνουν τη νίκη στη ματσάρα κόντρα στην Οπάβα. Οι γηπεδούχοι με εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 112-92.

Απίθανα πράγματα από τον Νίκο Δίπλαρο, ο οποίος πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση. Ο 29χρονος τελείωσε το ματς με 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 31 λεπτά.

Προμηθέας - Οπάβα: Ο αγώνας

Ο Κάθμπερτσον και Κόλεμαν είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του αγώνα, με τον Σβάντρλικ να απαντάει με τρίποντο για το 5-3 στο 08:15. Με επιμέρους σκορ 15-3 από το 05:16 (Μοντγκόμερι) μέχρι το 02:23 (Ζμπράνεκ), είχε περάσει μπροστά με 22-13.Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Τσέχοι είχαν το προβάδισμα με 24-20.

Ο Τσάργκουα είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καλαϊτζάκη να απαντάει με δύο βολές για το 22-25 στο 08:40.Με τρίποντο του Σβάντλρικ και δίποντο του Παρσλ, η Οπάβα είχε πάρει διψήφια διαφορά (41-30) στο 05:30. Με σερί 10-0 (οχτώ πόντοι Κουλμπόκα, δύο Κόλεμαν), ο Προμηθέας είχε μειώσει σε 40-41, ενώ στο 01:10, μετά από σερί 7-0 ήταν μπροστά με 49-43. Οι Πατρινοί είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 54-48.

 

Ο Σίρινα είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τους Δίπλαρο (τρίποντο) και Κουλμπόκα (δίποντο) να απαντάνε για το 59-51 στο 08:46. Η Οπάβα με επιμέρους σκορ 15-2 από το 07:57 (Παρσλ) μέχρι το 05:56 (Σβάντλρικ), είχε περάσει μπροστά με 68-64. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (77-78) με τρίποντο του Κόλεμαν και βολές του Καλαϊτζάκη, με τους Τσέχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 83-79.

Ο Σβάντρλικ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Κάθμπερτσον να απαντάει με μία βολή για το 80-85 στο 09:32. Με επιμέρους σκορ 16-1 από το 09:07 (Δίπλαρος) μέχρι το 05:24 (Κάθμπερτσον), ο Προμηθέας είχε πάρει το προβάδισμα με 96-87. Με ένα σερί 9-0 οι Πατρινοί είχαν ξεφύγει με 16 πόντους (107-91), ενώ έφτασαν στη νίκη με 112-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 54-48, 79-83, 112-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε φανταστικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 33-9.
MVP O… Μαγικός ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 31 λεπτά και είχε 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εξαιρετικός Νιου Γουίλιαμς, με τον Αμερικανό να έχει 26 πόντους (1/2 βολές, 2/3 τρίποντα, 7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Ίθαν Τσάρκουα με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 7 λεπτά είχε 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Απίθανο το ότι από τις 28 ασίστ του Προμηθέα, οι 14 ήταν από τον Δίπλαρο.

Promitheas Patras BC
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Apostolos Nikolaidis05:5731/4 (25.0%)0/1 (0%)1/3 (33.3%)0/2 (0%)01123000+101
4Kendal Coleman *24:26167/8 (87.5%)6/7 (85.7%)1/1 (100%)1/2 (50.0%)461013210+2724
9Jake Forrester08:5631/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)1/1 (100%)01101000-14
12Nikos Diplaros *31:11206/8 (75.0%)1/1 (100%)5/7 (71.4%)3/4 (75.0%)033143530+632
15Ioannis Rallis01:3800/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)10100000+71
16Georgios Kalaitzakis22:0071/5 (20.0%)0/2 (0%)1/3 (33.3%)4/4 (100%)03331110+209
21Periklis Kouroupakis10:4921/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)0/0 (0%)31401100-103
25Adonis Arms06:4621/6 (16.7%)1/3 (33.3%)0/3 (0%)0/0 (0%)01110000-2-1
26New Williams *28:47269/13 (69.2%)2/3 (66.7%)7/10 (70.0%)1/2 (50.0%)02253301+1426
29Alex Antetokounmpo07:3600/2 (0%)0/0 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)00001010+10-1
40Zac Cuthbertson *27:59153/10 (30.0%)1/2 (50.0%)2/8 (25.0%)7/8 (87.5%)02222120+1612
98Arnoldas Kulboka *23:56187/11 (63.6%)3/5 (60.0%)4/6 (66.7%)0/0 (0%)25702200+319
-Team / Coaches------23500000--
-TOTAL200:0011237/71 (52.1%)16/28 (57.1%)21/43 (48.8%)17/23 (73.9%)12284028201581--
BK Opava
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Bo Montgomery *33:41135/13 (38.5%)3/6 (50.0%)2/7 (28.6%)1/4 (25.0%)12364220-1011
5Ethan Chargois *33:14133/9 (33.3%)2/3 (66.7%)1/6 (16.7%)6/10 (60.0%)1101182223-1125
8Jan Svandrlik *26:12187/12 (58.3%)3/4 (75.0%)4/8 (50.0%)0/0 (0%)32513110-1819
9Filip Zbranek04:1831/2 (50.0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)00001000-62
12Vojtech Gronsky08:4921/2 (50.0%)1/1 (100%)0/1 (0%)0/0 (0%)00002000-21
20Simon Pursl *19:03135/7 (71.4%)5/7 (71.4%)0/0 (0%)3/5 (60.0%)11213000+412
24Jakub Sirina *35:09134/11 (36.4%)0/0 (0%)4/11 (36.4%)1/1 (100%)11270410-2512
25Marek VyroubalDNP
33Jakub Slavik18:3782/4 (50.0%)1/3 (33.3%)1/1 (100%)3/5 (60.0%)12334030-813
77Elijah Tucker20:5794/5 (80.0%)4/4 (100%)0/1 (0%)1/2 (50.0%)25703701-248
-Team / Coaches------11200000--
-TOTAL200:009232/65 (49.2%)19/28 (67.9%)13/37 (35.1%)15/27 (55.6%)11243526221694--
@Photo credits: eurokinissi
     

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