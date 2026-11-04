Ο Προμηθέας πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Οπάβα με 112-92 για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Επιστροφή στις νίκες για τον Προμηθέα, με τους Πατρινούς να παίρνουν τη νίκη στη ματσάρα κόντρα στην Οπάβα. Οι γηπεδούχοι με εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 112-92.

Απίθανα πράγματα από τον Νίκο Δίπλαρο, ο οποίος πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση. Ο 29χρονος τελείωσε το ματς με 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 31 λεπτά.

Προμηθέας - Οπάβα: Ο αγώνας

Ο Κάθμπερτσον και Κόλεμαν είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του αγώνα, με τον Σβάντρλικ να απαντάει με τρίποντο για το 5-3 στο 08:15. Με επιμέρους σκορ 15-3 από το 05:16 (Μοντγκόμερι) μέχρι το 02:23 (Ζμπράνεκ), είχε περάσει μπροστά με 22-13.Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Τσέχοι είχαν το προβάδισμα με 24-20.

Ο Τσάργκουα είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καλαϊτζάκη να απαντάει με δύο βολές για το 22-25 στο 08:40.Με τρίποντο του Σβάντλρικ και δίποντο του Παρσλ, η Οπάβα είχε πάρει διψήφια διαφορά (41-30) στο 05:30. Με σερί 10-0 (οχτώ πόντοι Κουλμπόκα, δύο Κόλεμαν), ο Προμηθέας είχε μειώσει σε 40-41, ενώ στο 01:10, μετά από σερί 7-0 ήταν μπροστά με 49-43. Οι Πατρινοί είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 54-48.

Ο Σίρινα είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τους Δίπλαρο (τρίποντο) και Κουλμπόκα (δίποντο) να απαντάνε για το 59-51 στο 08:46. Η Οπάβα με επιμέρους σκορ 15-2 από το 07:57 (Παρσλ) μέχρι το 05:56 (Σβάντλρικ), είχε περάσει μπροστά με 68-64. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (77-78) με τρίποντο του Κόλεμαν και βολές του Καλαϊτζάκη, με τους Τσέχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 83-79.

Ο Σβάντρλικ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Κάθμπερτσον να απαντάει με μία βολή για το 80-85 στο 09:32. Με επιμέρους σκορ 16-1 από το 09:07 (Δίπλαρος) μέχρι το 05:24 (Κάθμπερτσον), ο Προμηθέας είχε πάρει το προβάδισμα με 96-87. Με ένα σερί 9-0 οι Πατρινοί είχαν ξεφύγει με 16 πόντους (107-91), ενώ έφτασαν στη νίκη με 112-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 54-48, 79-83, 112-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε φανταστικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 33-9.

MVP O… Μαγικός ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 31 λεπτά και είχε 20 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εξαιρετικός Νιου Γουίλιαμς, με τον Αμερικανό να έχει 26 πόντους (1/2 βολές, 2/3 τρίποντα, 7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Ίθαν Τσάρκουα με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 7 λεπτά είχε 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Απίθανο το ότι από τις 28 ασίστ του Προμηθέα, οι 14 ήταν από τον Δίπλαρο.

Promitheas Patras BC # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Apostolos Nikolaidis 05:57 3 1/4 (25.0%) 0/1 (0%) 1/3 (33.3%) 0/2 (0%) 0 1 1 2 3 0 0 0 +10 1 4 Kendal Coleman * 24:26 16 7/8 (87.5%) 6/7 (85.7%) 1/1 (100%) 1/2 (50.0%) 4 6 10 1 3 2 1 0 +27 24 9 Jake Forrester 08:56 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 4 12 Nikos Diplaros * 31:11 20 6/8 (75.0%) 1/1 (100%) 5/7 (71.4%) 3/4 (75.0%) 0 3 3 14 3 5 3 0 +6 32 15 Ioannis Rallis 01:38 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 +7 1 16 Georgios Kalaitzakis 22:00 7 1/5 (20.0%) 0/2 (0%) 1/3 (33.3%) 4/4 (100%) 0 3 3 3 1 1 1 0 +20 9 21 Periklis Kouroupakis 10:49 2 1/3 (33.3%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 1 4 0 1 1 0 0 -10 3 25 Adonis Arms 06:46 2 1/6 (16.7%) 1/3 (33.3%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 -1 26 New Williams * 28:47 26 9/13 (69.2%) 2/3 (66.7%) 7/10 (70.0%) 1/2 (50.0%) 0 2 2 5 3 3 0 1 +14 26 29 Alex Antetokounmpo 07:36 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 +10 -1 40 Zac Cuthbertson * 27:59 15 3/10 (30.0%) 1/2 (50.0%) 2/8 (25.0%) 7/8 (87.5%) 0 2 2 2 2 1 2 0 +16 12 98 Arnoldas Kulboka * 23:56 18 7/11 (63.6%) 3/5 (60.0%) 4/6 (66.7%) 0/0 (0%) 2 5 7 0 2 2 0 0 +3 19 - Team / Coaches - - - - - - 2 3 5 0 0 0 0 0 - - - TOTAL 200:00 112 37/71 (52.1%) 16/28 (57.1%) 21/43 (48.8%) 17/23 (73.9%) 12 28 40 28 20 15 8 1 - -