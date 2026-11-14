Ο Ηρακλής επιβλήθηκε του Προμηθέα με 99-92 στην Πάτρα και σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στη GBL.

Ο Ηρακλής πέρασε από την Πάτρα επικρατώντας του Προμηθέα με 99-92 και πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στη GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-4. Εν αντιθέσει, οι γηπεδούχοι βυθίστηκαν κι άλλο και υποχώρησαν στο 1-6. Ο Τζον Κόουλ Σίλας ήταν ο κορυφαίος με double - double 22 πόντων (15 πάνω απ' το μέσο όρο του) και 10 ριμπάουντ. Νικηφόρο ντεμπούτο για τον εξαιρετικό Φόρεστερ, που απέναντι στην πρώην του ομάδα σημείωσε και αυτός double- double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ στα 25:20 που αγωνίστηκε.

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