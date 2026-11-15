Το Μαρούσι έγραψε ιστορία από τη γραμμή των βολών στα Ιωάννινα, καθώς οι 50 εύστοχες προσπάθειες που επιχείρησε απέναντι στους Βίκος Falcons αποτελούν την κορυφαία επίδοση της φετινής GBL.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον άπιαστο επιθετικά Τζόρνταν Γουόκερ των 36 πόντων, το Μαρούσι πέρασε από Κλειστό Γυμναστήριο των Ιωαννίνων και με το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στην GBL ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι χαρακτηριστικό ότι εκτελέστηκαν συνολικά 85 βολές με το Μαρούσι να έχει στη στατιστική του τις 50 εξ αυτών καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της φετινής σεζόν, για να αφήσει πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 48 που είχε σημειώσει ο Προμηθέας.

Το φετινό ρεκόρ ανήκε στην ομάδα της Πάτρας, η οποία είχε εκτελέσει 48 βολές στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στο Περιστέρι, όταν και γνώρισε την ήττα με 88-94.