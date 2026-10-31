Ζιάγκος: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με τον χειρότερο εαυτό μας»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος παραδέχθηκε το κακό βράδυ της Μυκόνου μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στη Μύκονο και πήρε το διπλό με 73-59 για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, ενώ πρόσθεσε ότι η λίγκα είναι πολύ ανταγωνιστική και πρέπει η ομάδα του να σηκώσει το κεφάλι.

«Συγχαρητήρια στη Δόξα Λευκάδας. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για εμάς, στο οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι με τον χειρότερό μας εαυτό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για έλλειψη ενέργειας και απουσίες. Απολύτως καμία. Ξέρουμε το μπάσκετ. Γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο το έλλειμμα ενέργειας μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι μιας ομάδας, όπως και οι απουσίες, αλλά και μέχρι ποιο σημείο μπορούν να επηρεάσουν τη δουλειά σου.

Γιατί, σε ένα άθλημα επαφών, συνεργασιών, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, και αυτοματισμών και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η ομάδα δεν πήγε ποτέ στις επαφές, δεν ακουμπήσαμε άνθρωπο… Στο πρώτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο συμπληρώσαμε ομαδικά φάουλ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήμασταν διαρκώς πίσω στο σκορ, δημιουργήσαμε για τον συμπαίκτη μας μόλις έντεκα φορές σε 40 λεπτά. Άρα, δεν συνεργαστήκαμε ποτέ και δεν είχαμε κανέναν απολύτως αυτοματισμό. Για αυτά τα τρία στοιχεία δεν φταίει ούτε το έλλειμμα ενέργειας ούτε η κόπωση ούτε οι απουσίες.

Προφανώς, στον αθλητισμό υπάρχουν και κακές βραδιές. Έχουμε μια δύσκολη συνέχεια, πολύ δύσκολη συνέχεια. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, η λίγκα πολύ ανταγωνιστική και σηκώνουμε κεφάλι, προχωρώντας για το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε.