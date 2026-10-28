Η Σπλιτ επιβλήθηκε του Προμηθέα με 88-82 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο FIBA Europe Cup. Στο 2-2 και οι Πατρινοί, των εκπληκτικών Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκη.

Ο Προμηθέας πάλεψε σαν... θηρίο αλλά ηττήθηκε από την Σπλιτ στην Κροατία με 88-82 και έπεσε στο 2-2, ρεκόρ που έχουν και οι νικητές. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Κάτσινας και Ρέμπετς, για την ελληνική ομάδα συγκλονιστικοί ήταν οι Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκης.

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