Η Εροκσπόρ επιβλήθηκε με 71-69 του Κολοσσού Ρόδου και έκανε το 4/4 στο φετινό FIBA Europe Cup.

Ο Κολοσσός Ρόδου ηττήθηκε με 71-69 από την Εροκσπόρ και υπέστη τη δεύτερη ήττα του στο φετινό FIBA Europe Cup, ενώ η τουρκική ομάδα έκανε το 4/4. Κορυφαίος για τους νικητές ο κομβικός Έρικ ΜακΚόλουμ, που πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ζώης Καράμπελας.

Κολοσσός Ρόδου - Εσενλέρ Εροκσπόρ: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, αφού προηγήθηκε με 13-2 στα πρώτα 3,5 λεπτά με τον καυτό Καμπερίδη, που ξεκίνησε με δύο τρίποντα. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έφτασε τη διαφορά στο +13 (15-2) στα μισά της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, η Εροκσπόρ έτρεξε το δικό της 7-0 και μείωσε σε 15-9, 2:19, πριν τη λήξη. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 17-14 για την ομάδα του «Νησιού των Ιπποτών».

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ (19-17), με επιμέρους σκορ 17-4, σκληραίνοντας την άμυνά τους, ενώ παράλληλα βρήκαν για τα... καλά ρυθμό στην επίθεση. Με τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα και τους Γουίλις και Τσιακμά να παίρνουν το... όπλο τους, οι Ροδίτες προηγήθηκαν με 27-23, όμως ο «γερόλυκος» Έρικ ΜακΚόλουμ με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (29-27).

Το δίποντο του Στίβενσον έστειλε τους δύο αντιπάλους ισόπαλους στα αποδυτήρια (29-29). Ο Έζρα Μανιόν ήταν ο κορυφαίος για τους γηπεδούχους με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο ΜακΚόλουμ με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ξεχώρισε για το σύνολο του Σαρίτσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η τουρκική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με πέντε πόντους (38-33), όμως ο φανταστικός Ζώης Καράμπελας ηγήθηκε του συνόλου του Λυκογιάννη και ισοφάρισε σε 42-42 για τους Νησιώτες. Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, ο Έλληνας γκαρντ είχε 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι έως το φινάλε της περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με 55-52 για τους Τούρκους.

Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, το ματς ήταν ντέρμπι. Ο «καυτός» Καράμπελας έκανε το 59-56 περίπου οκτώ λεπτά πριν το τέλος. Με 6:54 πριν το φινάλε, το 7-0 των Ροδιτών έκανε το 63-56 και έκανε τους γηπεδούχους «αφεντικό» του ματς. Η Εροκσπόρ έφερε ξανά το ματς στο καλάθι αλλά το τρίποντο - μαχαιριά του Γουίλις έκανε το 66-61 για τον Κολοσσό. Η Εροκσπόρ δεν τα παράτησε, επέστρεψε στον αγώνα και ο Έρικ ΜακΚόλουμ με φοβερό τρίποντο έκανε το 70-69 για τους φιλοξενούμενους, 45:8 πριν την κόρνα της λήξης. Γουίλις και Χάρις αστόχησαν στις 2 τελευταίες επιθέσεις και η Εροκσπόρ επικράτησε με 71-69, κάνοντας το 4/4.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε σε καταπληκτική μέρα τον ΜακΚόλουμ

MVP ΗΤΑΝ... Ο ΜακΚόλουμ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Σο με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε σθεναρά ο Κολοσσός

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τσιακμάς που πέτυχε μόλις 2 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 77 ριμπάουντ συνολικά



Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-29, 52-55, 69-71

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kolossos H Hotels BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Payton Willis * 26:37 14 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 2/3 66.67% - 4 4 2 - - 1 - 11 15 4 Zois Karampelas 21:08 15 6/7 85.71% 3/4 75% 3/3 100% 0/0 0% - 1 1 3 4 4 1 - -4 15 5 Ezra Manjon * 16:40 9 3/7 42.86% 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% - 3 3 3 1 2 1 - 8 10 7 Nikos Tsiakmas 11:00 2 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% - - - - 3 1 1 - 5 -1 9 Devonte Upson * 27:42 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 6 9 1 1 - - - 14 12 13 Alexandros Kalaitzakis 04:02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - - - - - -5 -1 14 Vassilis Christidis Did Not Play 21 Georgios Kamperidis * 17:03 8 3/8 37.5% 1/1 100% 2/7 28.57% 0/0 0% 1 2 3 - 3 - - - 2 6 22 C.J. Harris 16:59 5 1/7 14.29% 0/3 0% 1/4 25% 2/2 100% - 3 3 2 2 3 1 - -17 2 26 Tyler Stevenson 12:18 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 4 - - 1 -16 6 33 Jordan Barnett 19:33 5 2/6 33.33% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 3 4 1 3 1 1 - -11 6 34 Jackson Kreuser * 26:58 4 1/6 16.67% 0/2 0% 1/4 25% 1/2 50% - 2 2 3 4 2 - - 3 1 Team/Coaches 2 - 2 1 1 - - - - - TOTAL 200 69 25/59 42.37% 14/26 53.85% 11/33 33.33% 8/11 72.73% 8 24 32 15 26 14 6 1 - -

Esenler Erokspor FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Keye Van Der Vuurst * 20:29 6 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 1 2 2 0 0 -12 4 3 Errick Mccollum 28:12 22 6/13 46.15% 3/4 75% 3/9 33.33% 7/9 77.78% 2 2 4 4 2 2 1 0 14 20 8 Jordan Usher 16:57 7 3/7 42.86% 3/4 75% 0/3 0% 1/2 50% 0 1 1 0 4 1 3 0 11 5 9 James Webb 20:07 5 1/7 14.29% 1/4 25% 0/3 0% 3/4 75% 1 6 7 0 0 1 2 1 13 7 10 Kevin Yebo * 26:02 11 2/4 50% 2/3 66.67% 0/1 0% 7/8 87.5% 3 4 7 0 3 3 0 0 -8 12 12 Amadou Sow * 22:44 11 4/8 50% 3/7 42.86% 1/1 100% 2/2 100% 5 4 9 0 2 1 1 0 -9 16 14 Dallas Moore * 30:02 2 1/7 14.29% 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 4 1 0 2 0 5 2 17 Emre Melih Tunca 10:18 5 2/5 40% 2/3 66.67% 0/2 0% 1/1 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 18 Egehan Arna * 17:21 0 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 4 5 1 1 1 0 0 -5 0 19 Yunus Sonsirma 01:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 41 Metehan Akyel Did Not Play 77 Muhsin Yasar 06:10 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 4 2 Team/Coaches 4 3 7 0 1 0 0 0 TOTAL 200 71 22/63 34.92% 16/35 45.71% 6/28 21.43% 21/26 80.77% 18 27 45 10 17 12 9 1

Η βαθμολογία στον όμιλο του Κολοσσού:

3ος Όμιλος

Εροκσπόρ 4-0 8β.

Σπόρτινγκ 3-0 6β.

Κολοσσός 2-2 6β.

Κραϊόβα 0-3 3β.

Ρίλσκι 0-2 2β.

Γκέντσε 0-2 2β.