Κολοσσός Ρόδου - Εσενλέρ Εροσκσπόρ 69-71: Έκαναν το 4/4 οι Τούρκοι

Κολοσσός Ρόδου - Εσενλέρ Εροσκσπόρ 69-71: Έκαναν το 4/4 οι Τούρκοι

Γιώργος Σακελλάρης

bet365

Η Εροκσπόρ επιβλήθηκε με 71-69 του Κολοσσού Ρόδου και έκανε το 4/4 στο φετινό FIBA Europe Cup.

Ο Κολοσσός Ρόδου ηττήθηκε με 71-69 από την Εροκσπόρ και υπέστη τη δεύτερη ήττα του στο φετινό FIBA Europe Cup, ενώ η τουρκική ομάδα έκανε το 4/4. Κορυφαίος για τους νικητές ο κομβικός Έρικ ΜακΚόλουμ, που πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ζώης Καράμπελας.

Κολοσσός Ρόδου - Εσενλέρ Εροκσπόρ: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, αφού προηγήθηκε με 13-2 στα πρώτα 3,5 λεπτά με τον καυτό Καμπερίδη, που ξεκίνησε με δύο τρίποντα. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έφτασε τη διαφορά στο +13 (15-2) στα μισά της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, η Εροκσπόρ έτρεξε το δικό της 7-0 και μείωσε σε 15-9, 2:19, πριν τη λήξη. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 17-14 για την ομάδα του «Νησιού των Ιπποτών».

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ (19-17), με επιμέρους σκορ 17-4, σκληραίνοντας την άμυνά τους, ενώ παράλληλα βρήκαν για τα... καλά ρυθμό στην επίθεση. Με τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα και τους Γουίλις και Τσιακμά να παίρνουν το... όπλο τους, οι Ροδίτες προηγήθηκαν με 27-23, όμως ο «γερόλυκος» Έρικ ΜακΚόλουμ με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (29-27).

Το δίποντο του Στίβενσον έστειλε τους δύο αντιπάλους ισόπαλους στα αποδυτήρια (29-29). Ο Έζρα Μανιόν ήταν ο κορυφαίος για τους γηπεδούχους με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο ΜακΚόλουμ με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ξεχώρισε για το σύνολο του Σαρίτσα.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο, η τουρκική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με πέντε πόντους (38-33), όμως ο φανταστικός Ζώης Καράμπελας ηγήθηκε του συνόλου του Λυκογιάννη και ισοφάρισε σε 42-42 για τους Νησιώτες. Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, ο Έλληνας γκαρντ είχε 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι έως το φινάλε της περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με 55-52 για τους Τούρκους.

Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, το ματς ήταν ντέρμπι. Ο «καυτός» Καράμπελας έκανε το 59-56 περίπου οκτώ λεπτά πριν το τέλος. Με 6:54 πριν το φινάλε, το 7-0 των Ροδιτών έκανε το 63-56 και έκανε τους γηπεδούχους «αφεντικό» του ματς. Η Εροκσπόρ έφερε ξανά το ματς στο καλάθι αλλά το τρίποντο - μαχαιριά του Γουίλις έκανε το 66-61 για τον Κολοσσό. Η Εροκσπόρ δεν τα παράτησε, επέστρεψε στον αγώνα και ο Έρικ ΜακΚόλουμ με φοβερό τρίποντο έκανε το 70-69 για τους φιλοξενούμενους, 45:8 πριν την κόρνα της λήξης. Γουίλις και Χάρις αστόχησαν στις 2 τελευταίες επιθέσεις και η Εροκσπόρ επικράτησε με 71-69, κάνοντας το 4/4.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε σε καταπληκτική μέρα τον ΜακΚόλουμ
MVP ΗΤΑΝ... Ο ΜακΚόλουμ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Σο με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε σθεναρά ο Κολοσσός
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τσιακμάς που πέτυχε μόλις 2 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 77 ριμπάουντ συνολικά

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-29, 52-55, 69-71

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kolossos H Hotels BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Payton Willis *26:37145/1050%3/560%2/540%2/366.67%-442--1-1115
4Zois Karampelas21:08156/785.71%3/475%3/3100%0/00%-113441--415
5Ezra Manjon *16:4093/742.86%2/540%1/250%2/2100%-333121-810
7Nikos Tsiakmas11:0021/425%1/1100%0/30%0/00%----311-5-1
9Devonte Upson *27:4231/1100%1/1100%0/00%1/250%36911---1412
13Alexandros Kalaitzakis04:0200/10%0/00%0/10%0/00%---------5-1
14Vassilis ChristidisDid Not Play
21Georgios Kamperidis *17:0383/837.5%1/1100%2/728.57%0/00%123-3---26
22C.J. Harris16:5951/714.29%0/30%1/425%2/2100%-332231--172
26Tyler Stevenson12:1842/2100%2/2100%0/00%0/00%1-1-4--1-166
33Jordan Barnett19:3352/633.33%1/250%1/425%0/00%1341311--116
34Jackson Kreuser *26:5841/616.67%0/20%1/425%1/250%-22342--31
Team/Coaches2-211-----
TOTAL2006925/5942.37%14/2653.85%11/3333.33%8/1172.73%8243215261461--
Esenler EroksporFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Keye Van Der Vuurst *20:2962/540%0/10%2/450%0/00%02212200-124
3Errick Mccollum28:12226/1346.15%3/475%3/933.33%7/977.78%224422101420
8Jordan Usher16:5773/742.86%3/475%0/30%1/250%01104130115
9James Webb20:0751/714.29%1/425%0/30%3/475%16700121137
10Kevin Yebo *26:02112/450%2/366.67%0/10%7/887.5%34703300-812
12Amadou Sow *22:44114/850%3/742.86%1/1100%2/2100%54902110-916
14Dallas Moore *30:0221/714.29%1/520%0/20%0/00%0004102052
17Emre Melih Tunca10:1852/540%2/366.67%0/20%1/1100%1120000004
18Egehan Arna *17:2100/50%0/20%0/30%0/00%14511100-50
19Yunus Sonsirma01:3800/00%0/00%0/00%0/00%00000000-30
41Metehan AkyelDid Not Play
77Muhsin Yasar06:1021/250%1/250%0/00%0/00%1010200042
Team/Coaches43701000
TOTAL2007122/6334.92%16/3545.71%6/2821.43%21/2680.77%18274510171291

Η βαθμολογία στον όμιλο του Κολοσσού:

3ος Όμιλος

Εροκσπόρ 4-0 8β.

Σπόρτινγκ 3-0 6β.

Κολοσσός 2-2 6β.

Κραϊόβα 0-3 3β.

Ρίλσκι 0-2 2β.

Γκέντσε 0-2 2β.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα