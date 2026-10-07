Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε εκτός έδρας της Τρέπτσα με 77-91 και ξεκίνησε την φετινή του «περιπλάνηση» στο FIBA Europe Cup με τους καλύτερους, δυνατούς, οιωνούς.

Οι Πατρινοί άφησαν πίσω την ήττα από το Περιστέρι για την πρεμιέρα της GBL και έκαναν... καλύτερο «ποδαρικό» στο FIBA Europe Cup κερδίζοντας εύκολα την Τρέπτσα στο Κόσσοβο.

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έδειξε από την αρχή του αγώνα τις προθέσεις της, πήρε διαφορά 16 πόντων στο δεκάλεπτο (12-28) και έκτοτε δεν... κοίταξε πίσω.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να έβγαλαν αντίδραση στην 2η περίοδο αλλά δεν υπήρξε ανάλογη συνέχει και ο Προμηθέας έστειλε την διαφορά και στο +17 (64-81), δείγμα και της εικόνας του αγώνα.

Ο Νιου Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα έχοντας 18 πόντους με 7/13 εντός παιδιάς ενώ οι Κόλεμαν και Κουλμπόκα πρόσθεσαν από 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

MVP O … Νιου Γουίλιαμς ο οποίος σε 26:57 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/2 βολές.

… Νιου Γουίλιαμς ο οποίος σε 26:57 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/2 βολές. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κένταλ Κόλεμαν (14π., 11ριμπ.) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (10π., 4ριμπ., 3ασ.)

Κένταλ Κόλεμαν (14π., 11ριμπ.) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (10π., 4ριμπ., 3ασ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Κέβιν Μπράισι-Ντέιβις μέτρησε 25 πόντους με 9/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές.

Κέβιν Μπράισι-Ντέιβις μέτρησε 25 πόντους με 9/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κένεθ Χάσμπρουκ, ο οποίος είχε 0/7 τρίποντα και μόλις 2 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.

ο Κένεθ Χάσμπρουκ, ο οποίος είχε 0/7 τρίποντα και μόλις 2 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα μόλις 3/28 τρίποντα και το ποσοστό της τάξεως του 10,7% που είχε η γηπεδούχος Στρέπτσα.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91.

KB TREPÇA # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 2 KEVIN BRACY-DAVIS * 27:03 25 9/9 1/2 4/5 90.9% 2 0 2 1 2 2 0 2 - -10 26 35 DARDAN KAPITI * 23:34 11 5/5 0/0 1/4 100.0% 2 5 7 4 2 1 0 2 - -3 18 3 JACORI PAYNE * 32:49 8 4/5 0/3 0/0 50.0% 1 0 1 6 1 0 0 2 - -15 10 5 MATT MOBLEY * 33:13 10 1/3 1/8 5/5 18.2% 0 0 0 1 2 2 0 2 - -7 2 41 KENNETH HASBROUCK * 20:02 2 1/1 0/7 0/0 12.5% 0 1 1 4 2 0 0 1 - -9 -2 BENCH 21 SHAWN JONES 19:45 13 4/7 0/0 5/5 57.1% 3 0 3 3 0 3 0 1 - -13 19 11 MIKAILE TMUSIC 20:40 5 1/2 1/4 0/0 33.3% 0 3 3 1 4 2 0 3 - 3 3 12 DRILON HAJRIZI 11:44 3 1/2 0/2 1/2 25.0% 1 2 3 1 1 0 0 3 - -7 2 55 RRON DAHSYLA 11:10 0 0/0 0/2 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 4 - -9 -1 1 VENIS HALITI 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7 ARIAN CALLAKAJ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8 BURIM ZEKIQI 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 TEAM TOTALS 77 26/34 3/28 16/21 46.8% 11 15 26 22 15 10 0 20 - - 78