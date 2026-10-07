Οι Πατρινοί άφησαν πίσω την ήττα από το Περιστέρι για την πρεμιέρα της GBL και έκαναν... καλύτερο «ποδαρικό» στο FIBA Europe Cup κερδίζοντας εύκολα την Τρέπτσα στο Κόσσοβο.
Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έδειξε από την αρχή του αγώνα τις προθέσεις της, πήρε διαφορά 16 πόντων στο δεκάλεπτο (12-28) και έκτοτε δεν... κοίταξε πίσω.
Μπορεί οι γηπεδούχοι να έβγαλαν αντίδραση στην 2η περίοδο αλλά δεν υπήρξε ανάλογη συνέχει και ο Προμηθέας έστειλε την διαφορά και στο +17 (64-81), δείγμα και της εικόνας του αγώνα.
Ο Νιου Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα έχοντας 18 πόντους με 7/13 εντός παιδιάς ενώ οι Κόλεμαν και Κουλμπόκα πρόσθεσαν από 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.
- MVP O… Νιου Γουίλιαμς ο οποίος σε 26:57 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/2 βολές.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κένταλ Κόλεμαν (14π., 11ριμπ.) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (10π., 4ριμπ., 3ασ.)
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Κέβιν Μπράισι-Ντέιβις μέτρησε 25 πόντους με 9/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κένεθ Χάσμπρουκ, ο οποίος είχε 0/7 τρίποντα και μόλις 2 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα μόλις 3/28 τρίποντα και το ποσοστό της τάξεως του 10,7% που είχε η γηπεδούχος Στρέπτσα.
Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91.
|KB TREPÇA
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|2 KEVIN BRACY-DAVIS *
|27:03
|25
|9/9
|1/2
|4/5
|90.9%
|2
|0
|2
|1
|2
|2
|0
|2
|-
|-10
|26
|35 DARDAN KAPITI *
|23:34
|11
|5/5
|0/0
|1/4
|100.0%
|2
|5
|7
|4
|2
|1
|0
|2
|-
|-3
|18
|3 JACORI PAYNE *
|32:49
|8
|4/5
|0/3
|0/0
|50.0%
|1
|0
|1
|6
|1
|0
|0
|2
|-
|-15
|10
|5 MATT MOBLEY *
|33:13
|10
|1/3
|1/8
|5/5
|18.2%
|0
|0
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|-
|-7
|2
|41 KENNETH HASBROUCK *
|20:02
|2
|1/1
|0/7
|0/0
|12.5%
|0
|1
|1
|4
|2
|0
|0
|1
|-
|-9
|-2
|BENCH
|21 SHAWN JONES
|19:45
|13
|4/7
|0/0
|5/5
|57.1%
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|1
|-
|-13
|19
|11 MIKAILE TMUSIC
|20:40
|5
|1/2
|1/4
|0/0
|33.3%
|0
|3
|3
|1
|4
|2
|0
|3
|-
|3
|3
|12 DRILON HAJRIZI
|11:44
|3
|1/2
|0/2
|1/2
|25.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|-
|-7
|2
|55 RRON DAHSYLA
|11:10
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|-
|-9
|-1
|1 VENIS HALITI
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|7 ARIAN CALLAKAJ
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|8 BURIM ZEKIQI
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|TEAM TOTALS
|77
|26/34
|3/28
|16/21
|46.8%
|11
|15
|26
|22
|15
|10
|0
|20
|-
|-
|78
|PROMITHEAS PATRAS BC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|26 NEW WILLIAMS *
|26:57
|18
|4/6
|3/7
|1/2
|53.8%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|-
|12
|13
|98 ARNOLDAS KULBOKA *
|30:27
|10
|2/2
|2/5
|0/0
|57.1%
|0
|4
|4
|3
|3
|1
|0
|3
|-
|7
|12
|11 SHANNON EVANS *
|27:13
|9
|3/4
|1/3
|0/0
|57.1%
|0
|0
|0
|9
|5
|0
|0
|2
|-
|0
|10
|9 JAKE FORRESTER *
|16:55
|10
|5/6
|0/0
|0/0
|83.3%
|1
|7
|8
|0
|3
|1
|0
|4
|-
|-1
|15
|16 GEORGIOS KALAITZAKIS *
|18:46
|3
|0/0
|0/1
|3/4
|0.0%
|1
|3
|4
|3
|3
|1
|0
|4
|-
|10
|6
|BENCH
|4 KENDAL COLEMAN
|20:07
|14
|6/7
|0/0
|2/2
|85.7%
|5
|6
|11
|1
|3
|1
|0
|3
|-
|22
|23
|12 NIKOS DIPLAROS
|20:36
|9
|0/3
|2/4
|3/4
|28.6%
|0
|2
|2
|1
|2
|1
|0
|1
|-
|17
|5
|25 ADONIS ARMS
|18:22
|8
|1/1
|2/4
|0/0
|60.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
|-1
|7
|1 APOSTOLOS NIKOLAIDIS
|01:17
|4
|1/1
|0/0
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|3
|5
|8 EVDOXIOS KAPETAKIS
|06:49
|3
|0/0
|1/1
|0/0
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|1
|4
|29 ALEX ANTETOKOUNMPO
|04:43
|3
|0/2
|1/1
|0/0
|33.3%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|0
|2
|21 PERIKLIS KOUROUPAKIS
|07:48
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-
|0
|-1
|TEAM TOTALS
|91
|22/33
|12/26
|11/14
|57.6%
|11
|24
|35
|20
|21
|6
|0
|22
|-
|-
|95
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