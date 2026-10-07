Τρέπτσα - Προμηθέας 77-91: Επιβλητικός στο Κόσσοβο

Τρέπτσα - Προμηθέας 77-91: Επιβλητικός στο Κόσσοβο

Γιώργος Κούβαρης

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Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε εκτός έδρας της Τρέπτσα με 77-91 και ξεκίνησε την φετινή του «περιπλάνηση» στο FIBA Europe Cup με τους καλύτερους, δυνατούς, οιωνούς.

Οι Πατρινοί άφησαν πίσω την ήττα από το Περιστέρι για την πρεμιέρα της GBL και έκαναν... καλύτερο «ποδαρικό» στο FIBA Europe Cup κερδίζοντας εύκολα την Τρέπτσα στο Κόσσοβο.

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έδειξε από την αρχή του αγώνα τις προθέσεις της, πήρε διαφορά 16 πόντων στο δεκάλεπτο (12-28) και έκτοτε δεν... κοίταξε πίσω.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να έβγαλαν αντίδραση στην 2η περίοδο αλλά δεν υπήρξε ανάλογη συνέχει και ο Προμηθέας έστειλε την διαφορά και στο +17 (64-81), δείγμα και της εικόνας του αγώνα.

Ο Νιου Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα έχοντας 18 πόντους με 7/13 εντός παιδιάς ενώ οι Κόλεμαν και Κουλμπόκα πρόσθεσαν από 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

 
  • MVP O… Νιου Γουίλιαμς ο οποίος σε 26:57 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/2 βολές.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κένταλ Κόλεμαν (14π., 11ριμπ.) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (10π., 4ριμπ., 3ασ.)
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Κέβιν Μπράισι-Ντέιβις μέτρησε 25 πόντους με 9/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κένεθ Χάσμπρουκ, ο οποίος είχε 0/7 τρίποντα και μόλις 2 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα μόλις 3/28 τρίποντα και το ποσοστό της τάξεως του 10,7% που είχε η γηπεδούχος Στρέπτσα.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91.

KB TREPÇA
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
2 KEVIN BRACY-DAVIS *27:03259/91/24/590.9%20212202--1026
35 DARDAN KAPITI *23:34115/50/01/4100.0%25742102--318
3 JACORI PAYNE *32:4984/50/30/050.0%10161002--1510
5 MATT MOBLEY *33:13101/31/85/518.2%00012202--72
41 KENNETH HASBROUCK *20:0221/10/70/012.5%01142001--9-2
BENCH
21 SHAWN JONES19:45134/70/05/557.1%30330301--1319
11 MIKAILE TMUSIC20:4051/21/40/033.3%03314203-33
12 DRILON HAJRIZI11:4431/20/21/225.0%12311003--72
55 RRON DAHSYLA11:1000/00/20/00.0%01111004--9-1
1 VENIS HALITI00:0000/00/00/0-00000000-00
7 ARIAN CALLAKAJ00:0000/00/00/0-00000000-00
8 BURIM ZEKIQI00:0000/00/00/0-00000000-00
TEAM TOTALS7726/343/2816/2146.8%111526221510020--78

PROMITHEAS PATRAS BC
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
26 NEW WILLIAMS *26:57184/63/71/253.8%01121001-1213
98 ARNOLDAS KULBOKA *30:27102/22/50/057.1%04433103-712
11 SHANNON EVANS *27:1393/41/30/057.1%00095002-010
9 JAKE FORRESTER *16:55105/60/00/083.3%17803104--115
16 GEORGIOS KALAITZAKIS *18:4630/00/13/40.0%13433104-106
BENCH
4 KENDAL COLEMAN20:07146/70/02/285.7%561113103-2223
12 NIKOS DIPLAROS20:3690/32/43/428.6%02212101-175
25 ADONIS ARMS18:2281/12/40/060.0%00010001--17
1 APOSTOLOS NIKOLAIDIS01:1741/10/02/2100.0%00000100-35
8 EVDOXIOS KAPETAKIS06:4930/01/10/0100.0%10100001-14
29 ALEX ANTETOKOUNMPO04:4330/21/10/033.3%10100001-02
21 PERIKLIS KOUROUPAKIS07:4800/10/00/00.0%10101001-0-1
TEAM TOTALS9122/3312/2611/1457.6%11243520216022--95
@Photo credits: FIBA
     

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