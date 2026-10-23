Ηρακλής: Παρελθόν ο Μουράτος από τον Γηραιό
Χωριστούς δρόμους τραβούν πλέον ο Ηρακλής με τον Βασίλη Μουράτο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ευχήθηκε στον Έλληνα γκαρντ καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.
Ο 29χρονος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του Γηραιού σε δύο περιπτώσεις στη GBL, έχοντας μέσο όρο 2 πόντους. Έπαιξε και τρία ματς στο FIBA Europe Cup με 1,7 πόντους και 1 ασίστ μ.ο,
Aναλυτικά
Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Βασίλη Μουράτο. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.
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