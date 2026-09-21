Λούκιτς: «Αν αρχίσω να μιλάω για κούραση, τότε να παίξουμε σκάκι και όχι μπάσκετ»

O Zόραν Λούκιτς στάθηκε στην άμυνα του Ηρακλή, ενώ ξεστόμισε φοβερή ατάκα για την κούραση μετά τη νίκη επί της Μπάλκαν.

Με τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν ο Ηρακλής επικράτησε (84-77) της Μπάλκαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Ο Ζόραν Λούκιτς έμεινε ικανοποιημένος με τη εμφάνιση ενώ είπε φοβερή ατάκα για την κούραση.

Aναλυτικά

«Δεν ήταν κακό παιχνίδι. Λίγο δύσκολο για μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση του παιχνιδιού. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα σ’ αυτό τον τομέα και ήταν εμφανές, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, διότι μπορέσαμε να προσαρμοστούμε σ’ αυτό, χωρίς να προπονηθούμε σε αυτού του είδους τις λεπτομέρειες. Χαρούμενος γιατί κοντρόλαραν τον ρυθμό, εντάξει έγιναν κάποια λάθη στο τέλος του αγώνα, αλλά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για 20 λεπτά να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς», είπε αρχικά.

Για το αν αποτελεί δικαιολογία για τα κακά διαστήματα η κούραση από το χθεσινό φιλικό με τη Δόξα Λευκάδας και οι απουσίες των Χάτσον και Κουκ: «Αν αρχίσω να μιλάω για κούραση, τότε πιθανόν να πρέπει να πάμε να παίξουμε σκάκι και όχι μπάσκετ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε επαγγελματίες. Είδατε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, όλοι τους σε αυτές τις λεπτομέρειες. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό και να προσαρμοστούμε και θα δούμε πως θα διαχειριστούμε όλες αυτές τις στιγμές που μας λείπουν τώρα”.

Για το αν κρατάει την αντίδραση της ομάδας στο τρίτο δεκάλεπτο από το παιχνίδι με τη Μπάλκαν: «Για μένα είναι πολύ σημαντικό κάποιες στιγμές το επίπεδο της άμυνας. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν δώσαμε καθόλου πληροφορίες στους παίκτες γι’ αυτό το φιλικό. Επομένως σε ό,τι είδαμε στο παιχνίδι, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε και μετά απ’ αυτό μιλήσαμε για κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ημίχρονο, είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς και πιστέψτε με σαν προπονητής, δεν μου αρέσει να έχω μεγάλη διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εξαιτίας της χαλάρωσης που μπορεί να προκαλέσει στην ομάδα. Για μένα ήταν εντάξει κάποιες λεπτομέρειες που προετοιμάσαμε, κάποια πράγματα που χρησιμοποιήσαμε, είμαι χαρούμενος γι’ αυτά. Ας συνεχίσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι».

Για τους δύο παίκτες που ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμού: «Ο Χάτσον και ο Τάσος Κουκ. Θα δούμε πότε θα επιστρέψουν. Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας θα θέλαμε να έχουμε έναν Έλληνα γκαρντ στην ομάδα μας, έναν ακόμη Έλληνα γκαρντ κι αυτό κάνει τρεις τις απουσίες, αλλά είναι σημαντικό να προσαρμοστούμε σ’ αυτό τώρα. Θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για τους επόμενους μήνες, γιατί ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι πολύ δύσκολοι κι έχουν πολλά παιχνίδια, αλλά για την ώρα είμαι χαρούμενος για τους παίκτες”.