Παίκτης του Ηρακλή για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Διαμαντής Σλαφτσάκης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Συνεχίζεται να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή φόργουορντ και θα ενισχύσει το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς, προς την υλοποίηση των στόχων του τη νέας χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Διαμαντή Σλαφτσάκη που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Έλληνας παίκτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουλίου του 1994. Έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των ψηλών.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Χαλκηδόνας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΚΑΟΔ το 2012. Έπαιξε για τρία χρόνια (2012-2015) στην ομάδα της Δράμας και ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας (2015-2016).

Επόμενος σταθμός του ήταν ο Απόλλων Πάτρας τη σεζόν 2016-2017. Συνέχισε την επόμενη χρονιά (2017-2018) στα Τρίκαλα κι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, όπου έμεινε για τρία χρόνια (2018-2021).

Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 έγινε για πρώτη φορά κάτοικος Ρόδου, παίζοντας για τον Κολοσσό. Τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά (2023-2024) έμεινε στη Θεσσαλονίκη, “μετακομίζοντας” στον Άρη. Επιστροφή στη Ρόδο για τη δεύτερη θητεία στον Κολοσσό τη σεζόν 2024-2025 και πέρυσι (2025-2026) ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, επίσης για δεύτερη φορά στην καριέρα του».