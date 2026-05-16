Aύξηση των ομάδων θα έχουμε στο FIBA Europe Cup της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε και φέτος στους τελικούς του FIBA Europe Cup, αλλά παραδόθηκε στον ρυθμό της Μπιλμπάο και γνώρισε την ήττα με 89-74, χάνοντας τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον ίδιο αντίπαλο.

Η νέα σεζόν θα έχει αλλαγές στον αριθμό των ομάδων, αφού θα υπάρξει αύξηση σε 48! Το Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση επέκτασης του FIBA ​​Europe Cup (FEC) σε 48 ομάδες σε συνεδρίαση που διεξήχθη στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, μετά από ενδελεχή εξέταση των επιλογών και σχόλια από τους συμμετέχοντες συλλόγους.

Η Κανονική Περίοδος θα διεξαχθεί σε οκτώ ομίλους των έξι ομάδων ο καθένας, με τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου να προκρίνονται στον δεύτερο γύρο.

Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο του Top 16 προκρίνονται στα προημιτελικά. Εκεί θα υπάρχουν διπλά ματς εντός και εκτός. Το δεύτερο ματς θα γίνεται στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο.

Διπλά ματς θα γίνουν τόσο στα ημιτελικά όσο και στον τελικό. Φυσικά όπως και φέτος, θα μετρά η διαφορά στα δύο ματς για να βγει ο τροπαιούχος.

