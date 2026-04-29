Ο ΠΑΟΚ παραδόθηκε στον ρυθμό της Μπιλμπάο και γνώρισε την ήττα με 89-74, χάνοντας τον τίτλο του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον ίδιο αντίπαλο.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Χώρα των Βάσκων έχοντας αβαντάζ το +6 της νίκης του στο «Παλατάκι», όμως κατέρρευσε απέναντι στη Μπιλμπάο, που επέβαλε τον ρυθμό της, έχτισε διαφορές 20+ πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε με 89-74, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, κάνοντας το back-to-back στη διοργάνωση.

Η Μπιλμπάο είχε το μομέντουμ από το τρίτο δεκάλεπτο, κόντρα στον ΠΑΟΚ, που πνίγηκε στην άμυνα και την ομοιογένεια των γηπεδούχων, χάνοντας επαφή με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Τίποτα δεν πήγε καλά για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που δέχθηκε επιμέρους σκορ 28-8 μετά την τελευταία ισοπαλία στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (49-49)!

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και παραδόθηκε στον ρυθμό της Μπιλμπάο, χάνοντας τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον ίδιο αντίπαλο, ολοκληρώνοντας τη φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια στη Bilbao Arena.

Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στη Bilbao Arena παρά την πίεση των Βάσκων. Το +6 με τον Κλίφορντ Ομορούγι (9-15, 6’) ήταν η μέγιστη διαφορά για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Μπιλμπάο μείωνε στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-23. Ο Μπριν Ταϊρί ηγήθηκε επιθετικά των «ασπρόμαυρων» σε αυτό το διάστημα, με την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου να σουτάρει 3/7 τρίποντα και 4/8 δίποντα, να έχει τον έλεγχο των ριμπάουντ (12-8), αλλά κυρίως να φέρνει το ματς εκεί που ήθελε απέναντι στη Μπιλμπάο, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μέλβιν Πάντζαρ (9π.) και επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 1/7 τρίποντα.

Ωστόσο, ο Μαργκίρις Νορμάντας ήταν εκείνος που έφερε το ματς στα ίσα (25-25) και στη συνέχεια έδωσε το πρώτο προβάδισμα στη Μπιλμπάο, κάνοντας το 35-34 με τρίποντο στα 3:51 για το ημίχρονο. Ο Ταϊρί ξεκίνησε ζεστός, όμως έμεινε άποντος στη συνέχεια απέναντι στη Μπιλμπάο, που πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 43-41, έχοντας μόνο δύο λάθη, με τον Νορμάντας να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ μάζεψε επτά επιθετικά ριμπάουντ όμως είδε τους Βάσκους να ελέγχουν τον αγώνα. Η αντεπίθεση της Μπιλμπάο συνεχίστηκε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τον Νταρούν Χίλιαρντ να ισοφαρίζει τη διαφορά της ήττας στο «Παλατάκι», κάνοντας το 47-41 με τρίποντο και μία βολή.

Ο Χίλιαρντ έφτασε τους 9 προσωπικούς πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας το 57-51, ενώ ο Νορμάντας ευστόχησε σε τρίποντο, καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας στο «Παλατάκι» (60-53, 25’)! Η Μπιλμπάο είχε το μομέντουμ, με τον Πετράσεκ να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (63-53) και τον Φοντ να σκοράρει για το +14 (67-53, 27’). Ο ΠΑΟΚ έψαχνε τον παίκτη που θα έβγαινε μπροστά, και η Μπιλμπάο, που είχε βρει ρυθμό, προηγήθηκε με 70-57 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Πετράσεκ εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (77-57, 34’) απέναντι στον ΠΑΟΚ που έδειχνε να έχει παραδοθεί στον ρυθμό της Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 89-74 και κάνοντας το back-to-back στον θεσμό.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Surne Bilbao Basket # Players MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Margiris Normantas * 28:27 17 6/7 4/4 2/3 3/3 4 1 3 1 - - 18 20 3 Harald Frey * 20:54 9 3/7 3/5 0/2 3/4 1 3 3 - 1 - 3 9 4 Kepa De Castro 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - - - 0 0 7 Justin Jaworski 18:34 5 2/9 1/4 1/5 0/0 1 1 2 2 - - 17 -2 10 Martin Krampelj 16:36 0 0/1 0/0 0/1 0/0 3 - 1 - - - 9 2 11 Darrun Hilliard * 23:39 16 4/10 1/4 3/6 5/6 2 5 4 - - - -1 16 13 Bassala Bagayoko 14:51 2 1/4 1/3 0/1 0/0 3 1 4 2 2 - -1 3 18 Luke Petrasek * 23:24 14 5/6 2/3 3/3 1/2 4 - 2 - - - 6 16 19 Melwin Pantzar 22:34 14 3/4 3/3 0/1 8/11 2 5 1 1 - - 6 16 20 Amar Sylla 01:04 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - - - -1 0 22 Aleix Font 05:57 3 1/1 1/1 0/0 1/2 - - 1 - 1 - 2 3 32 Tryggvi Hlinason * 24:00 9 4/4 4/4 0/0 1/2 7 5 3 1 - 2 17 21 TOTAL 200 89 29/53 20/31 9/22 22/30 31 21 24 8 4 2 - -