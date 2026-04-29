Μπούτσκος: «Περήφανοι που η νέα εποχή του ΠΑΟΚ αρχίζει με έναν τελικό»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup από την Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ παραδόθηκε στον ρυθμό της Μπιλμπάο και γνώρισε την ήττα με 89-74, χάνοντας τον τίτλο του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον ίδιο αντίπαλο.

O Παντελής Μπούτσκος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους παίκτες του, αλλά και για τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας.

Αναλυτικά

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε, είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε έναν τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε περήφανοι για το ταξίδι έως εδώ. Είχαμε τον κόσμο μας ακόμα και στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Η κόπωση και η επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια φάνηκε στην τρίτη περίοδο. Η Μπιλμπάο ανέβασε την ένταση, δεν σουτάραμε βολές γιατί οι επαφές ήταν στα όρια του φάουλ. Δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είμαστε περήφανοι που η νέα εποχή με το όραμα που υπάρχει αρχίζει με έναν τελικό, έχουμε μπροστά μας τα ελληνικά πλέι οφ. Εμείς πρέπει να ζούμε πολλαπλές ζωές των 3 ημερών και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε.

Τα παιδιά άξιζαν το χειροκρότημα. Ήμασταν γενναίοι στην προσπάθεια. Κάποιες στιγμές δεν μας επέτρεψαν να χτίσουμε ένα μομέντουμ. Σημαίνει πολλά η προσπάθεια, ήμασταν γενναίοι και αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα μας. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι, είτε παίζαμε αύριο ή την Κυριακή. Πρέπει να προστατεύσουμε το σπίτι μας.

Η παρουσία του κόσμου ήταν συγκινητική. Ο κόσμος ήταν στη Μούρθια και ήταν τόσο ψηλά και έκανε τόσο θόρυβο. Πολεμήσαμε απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο. Το Μπιλμπάο κέρδισε δίκαια σε ένα physical παιχνίδι».