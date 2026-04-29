Το χειροκρότημα Μυστακίδη και το «ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ» των φίλων της Μπιλμπάο στην απονομή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στη Bilbao Arena απέναντι στη Μπιλμπάο, που υπερκάλυψε τη διαφορά της ήττας στο «Παλατάκι», επικρατώντας με 89-74 και κάνοντας το back-to-back στο FIBA Europe Cup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραδόθηκε στον ρυθμό των Βάσκων στο δεύτερο ημίχρονο και δεν κατάφερε να αντιδράσει, σβήνοντας το όνειρο του ευρωπαϊκού τίτλου στον ισπανικό βορρά.
Από την πλευρά του, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα πίσω από τον πάγκο των «ασπρόμαυρων», χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών κατά τη διάρκεια της απονομής, ενώ οι φίλοι της Μπιλμπάο φώναζαν ρυθμικά «ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ», σε ένδειξη απόλυτου σεβασμού στον αντίπαλο.
Το χειροκρότημα Μυστακίδη και το «ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ» των φίλων της Μπιλμπάο στην απονομή του ΠΑΟΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2026
