Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι βρίσκεται δίπλα στον «Δικέφαλο» για τον τελικό

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έδωσε το «παρών» στη Bilbao Arena για να στηρίξει τον ΠΑΟΚ στο Game 2 των τελικών του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει... μάχη απέναντι στη Μπιλμπάο, διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup στην Ισπανία.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στο πλευρό του τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη Bilbao Arena και βρίσκεται δίπλα στην ομάδα που από τη νέα σεζόν θα προπονεί. Μάλιστα ο Ιταλός προπονητής ήταν από το μεσημέρι στη Χώρα των Βάσκων.

 
     

