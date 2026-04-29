Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι βρίσκεται δίπλα στον «Δικέφαλο» για τον τελικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει... μάχη απέναντι στη Μπιλμπάο, διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup στην Ισπανία.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στο πλευρό του τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη Bilbao Arena και βρίσκεται δίπλα στην ομάδα που από τη νέα σεζόν θα προπονεί. Μάλιστα ο Ιταλός προπονητής ήταν από το μεσημέρι στη Χώρα των Βάσκων.
Η άφιξη του ΠΑΟΚ στη Bilbao Arena για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2026
