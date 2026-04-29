Ραντεβού με την ιστορία ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να σηκώσει το FIBA Europe Cup και πάει στη χώρα των Βάσκων για να υπερασπιστεί το +6 της Πυλαίας, στον επαναληπτικό τελικό (21:00).

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στον τελικό του FIBA Europe Cup και αυτή τη φορά θέλει να πάρει ρεβάνς από την Μπιλμπάο και να κατακτήσει την κούπα, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή στην ΚΑΕ, με τα ηνία στον Τέλη Μυστακίδη.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά με τον αστείρευτο ενθουσιασμό του κόσμου που γέμισε την Πυλαία στον πρώτο τελικό, πήρε τη νίκη, το πάνω χέρι στο σκορ και το ψυχολογικό προβάδισμα για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο και να προσθέσει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994.

Το 79-73 στον πρώτο τελικό δρομολογήθηκε έπειτα από μια σπουδαία βραδιά του Πάτρικ Μπέβερλι που θύμισε κάτι από τα χρόνια του στο ΝΒΑ, με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο έτερος πυλώνας του ΠΑΟΚ ήταν η σταθερά που λέγεται Μπριν Ταϊρί που πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ.

Αυτό το +6 θέλει να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην «Bilbao Arena», επαναλαμβάνοντας ό,τι και στα ημιτελικά, όταν είχε αντιμετωπίσει ξανά ισπανική ομάδα, τη Μούρθια, νικώντας και τότε με το ίδιο σκορ στην Πυλαία (79-73), για να γνωρίσει «γλυκιά» ήττα στην Ιβηρική (89-85).

Αναμφίβολα η αποστολή του ΠΑΟΚ δεν είναι απλή, αλλά γνωρίζει το μονοπάτι για τον τίτλο και τα λάθη που δεν έφεραν πέρυσι το επιθυμητό αποτέλεσμα, όταν και πάλι αντίπαλος ήταν η Μπιλμπάο του Χαουμέ Πονσαρνάου. Στο 1.73 η υπεράσπιση της διαφοράς από την ελληνική ομάδα με +5.5 πόντους χάντικαπ.

Στην πρώτη γραμμή για τους Θεσσαλονικείς βρίσκεται σταθερά ο Ταϊρί που μετρά 17.8 πόντους στη διοργάνωση, ενώ στα νοκ άουτ δεν έχει σκοράρει κάτω από 19 όπως φυσικά και στον πρώτο τελικό (21). Στο 2.07 οι Over 18.5 πόντοι του Αμερικανού σκόρερ.

Σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι είναι ο Κλίβελαντ Μέλβιν που σκοράρει, αλλά και μαζεύει τα ριμπάουντ. Στο 1.82 να μαζέψει Over 4.5 «σκουπίδια».

