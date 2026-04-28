Ο Δημήτρης Μαυροειδής, ο οποίος έπαιξε στη EuroLeague με την Μπιλμπάο, περιέγραψε στο Gazzetta το «ψυχογράφημα» των Βάσκων πριν από τον τελικό με τον ΠΑΟΚ: η σχέση με την Αθλέτικ και ο ανταγωνισμός με το ποδόσφαιρο, το fanbase, η σύνδεση με τη Χώρα των Βάσκων και η αξέχαστη κουβέντα με τον πρόεδρο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης



Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στον ισπανικό βορρά για να τελειώσει τη δουλειά στη σειρά των τελικών του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta), έχοντας απέναντί του μια ομάδα που κουβαλά όλες εκείνες τις αξίες των Βάσκων: την περηφάνεια, την πειθαρχία και τη στενή σχέση με την κοινότητα. Η Μπιλμπάο έζησε τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της τη διετία 2010-12, φτάνοντας διαδοχικά έως τους τελικούς της ισπανικής λίγκας και συμμετέχοντας στη EuroLeague, αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στα playoffs. Ήταν η Μπιλμπάο των Ελλήνων, με τον Φώτη Κατσικάρη στον πάγκο και τους Κώστα Βασιλειάδη και Δημήτρη Μαυροειδή στο ρόστερ. Ο βετεράνος Έλληνας σέντερ μίλησε στο Gazzetta πριν από τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup για την κουλτούρα της ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος του Βορρά», ο οποίος διεκδικεί τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.



Υπάρχει μια σιωπηρή υπερηφάνεια στους Βάσκους. Αυτό μεταφέρεται και στο μπάσκετ ή είναι κάτι καθαρά ποδοσφαιρικό;

«Δεν πρόκειται για κάτι που αφορά μόνο το Μπιλμπάο. Γενικότερα, οι Ισπανοί έχουν βαθιά ριζωμένη την έννοια της τοπικής ταυτότητας και στηρίζουν τις ομάδες της πόλης ή της περιοχής τους. Άλλος είναι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, άλλος με τη Μπέτις, άλλος με την Ατλέτικο Μαδρίτης ή τη Σεβίλλη. Δεν λειτουργούν με τη λογική "είμαι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ και κάτι ακόμη". Αν η ομάδα μου είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο, στηρίζω αυτήν και μόνο αυτήν. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ: αν είναι το Μπιλμπάο, υποστηρίζω το Μπιλμπάο. Δεν υπάρχει τόσο έντονα αυτή η νοοτροπία που έχουμε συχνά εδώ, όπου στηρίζουμε μια μεγάλη ομάδα και μια δεύτερη. Εκεί η επιλογή είναι πιο ξεκάθαρη και συνδέεται άμεσα με τον τόπο. Είναι, πάνω απ’ όλα, ζήτημα τοπικής ταυτότητας. Είναι γενικό χαρακτηριστικό της ισπανικής κουλτούρας και παιδείας».

Το fanbase της Μπιλμπάο στο μπάσκετ σχετίζεται με της Αθλέτικ;

«Όχι, δεν ταυτίζονται. Πρόκειται για διαφορετικούς οργανισμούς, με ξεχωριστή δομή και κοινό. Φυσικά, υπάρχει μια μορφή αλληλοϋποστήριξης, καθώς εκπροσωπούν την ίδια πόλη, όμως δεν μιλάμε για το ίδιο κοινό ούτε για την ίδια ομάδα».

Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ήττα στο Μπιλμπάο; Είναι πιο «βαριά» συναισθηματικά σε σχέση με άλλες πόλεις;

«Για αυτούς, η ήττα δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως ίσως αλλού. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η βαριά αίσθηση του "χάσαμε και τελείωσε". Μετά το παιχνίδι, είτε κέρδιζαν είτε έχαναν, ο κόσμος αντιδρούσε σχεδόν το ίδιο: υπήρχε φωνή, στήριξη, ένταση, συνέχεια. Οι Βάσκοι έχουν μια συγκεκριμένη οπτική: ότι σημασία έχει πως έπαιξες, ότι πάλεψες, ότι έδωσες τα πάντα στο γήπεδο. "Έπαιξες καλά, ήσουν ο καλύτερος εκεί μέσα" αυτή είναι συχνά η νοοτροπία. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη διαφορά στη στάση απέναντι στη νίκη και την ήττα, τουλάχιστον σε επίπεδο συμπεριφοράς. Η στήριξη προς την ομάδα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα Μπιλμπάο. Είναι γενικότερο στοιχείο της ισπανικής κουλτούρας».

Νιώθεις ότι παίζεις για έναν σύλλογο ή για μια κοινότητα; Πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο;

«Νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε μια οικογένεια, γιατί οι άνθρωποι εκεί είναι ζεστοί, φιλόξενοι, και από την πρώτη κιόλας μέρα έχεις αυτή την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου. Δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και τον κόσμο συνολικά, τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν στον δρόμο, στην καθημερινότητα. Οπότε δημιουργείται ένα πολύ έντονο αίσθημα οικειότητας. Επειδή το fanbase δεν είναι τεράστιο, υπάρχει μια πιο κλειστή, σχεδόν "δεμένη" κοινότητα. Και αυτό, αντί να το περιορίζει, το κάνει πιο οικογενειακό. Σε κάνει τελικά να παίζεις και να δίνεσαι περισσότερο γι’ αυτό το σύνολο, όχι μόνο για τον σύλλογο ως οργανισμό».

Σε πίεζε περισσότερο το κοινό ή σε «προστάτευε»;

«Όχι, δεν υπήρχε πίεση από το κοινό. Αντιθέτως, ήταν ξεκάθαρα υποστηρικτικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω νιώσει απογοήτευση ή αρνητική στάση από τον κόσμο, ακόμη και σε περιόδους που η ομάδα έφτανε ψηλά και έπαιζε σε τελικούς ή στη EuroLeague. Η στάση ήταν σταθερή. Ό,τι κι αν συνέβαινε, η αίσθηση ήταν ότι η ομάδα είχε πάντα τον κόσμο δίπλα της».

Υπάρχει ανταγωνισμός με το ποδόσφαιρο ή απλώς αποδέχεσαι ότι είσαι στη σκιά του;

«Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σχέση ή σύγκρουση. Είναι δύο τελείως ανεξάρτητοι κόσμοι και το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Εκεί υπάρχει γενικότερα μια κουλτούρα στήριξης του αθλητισμού συνολικά. Θυμάμαι πως έπαιζαν ένα άθλημα που… πετάνε ένα μπαλάκι στον τοίχο και είχε 20.000 κόσμο μέσα! Δεν ήξερα καν τι άθλημα ήταν αυτό! Η νοοτροπία είναι πιο συνολική: δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, αλλά υποστηρικτικά προς τον αθλητισμό ως έννοια. Υπάρχει ενεργή συμμετοχή, από το πρωί: τρέξιμο, γυμναστήρια, δραστηριότητα στους δρόμους. Γενικά, δεν αντιμετωπίζουν τα αθλήματα σαν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά ως κομμάτι μιας κοινής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που προωθεί τη συμμετοχή, την άσκηση και την επαφή με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία».

Πώς είναι να ζεις σε μια πόλη που έχει τόσο έντονη πολιτισμική ταυτότητα; Σε αλλάζει σαν άνθρωπο;

«Βλέπεις μια διαφορετική κουλτούρα και έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι μια άλλη καθημερινότητα, με διαφορετικούς ρυθμούς και προτεραιότητες. Στην πράξη, μέσα στη μέρα σου έχεις άλλα δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της 24ωρης πόλης, όπως στην Αθήνα, όπου μπορείς ανά πάσα στιγμή να βγεις, να φας, να κάνεις κάτι. Εκεί, εκτός από τα Σαββατοκύριακα, γύρω στις 11 το βράδυ τα περισσότερα έχουν ήδη κλείσει. Είναι διαφορετική νοοτροπία ζωής. Υπάρχει δουλειά το πρωί, ένας καφές ή ένα ποτό μέσα στη μέρα, αλλά γενικά δεν υπάρχει το έντονο ξενύχτι όπως το ξέρουμε εμείς. Η διασκέδαση τους είναι πιο "ήρεμη" και, σε μεγάλο βαθμό, συνδέεται με τον αθλητισμό. Τα γήπεδα έχουν κεντρικό ρόλο, εκεί περνούν σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής τους ζωής».

Πώς έζησες την αντιπαλότητα με την Μπασκόνια;

«Υπάρχει αυτή η κόντρα, αλλά κινείται κυρίως σε αθλητικά και τοπικά πλαίσια. Δεν ξεφεύγει, δεν παίρνει διαστάσεις πέρα από τον χώρο του αθλητισμού. Η αντιπαλότητα έχει περισσότερο να κάνει με την ευρύτερη σχέση των πόλεων, Μπιλμπάο και Βιτόρια, και γενικά με το ζήτημα της πρωτεύουσας και της ταυτότητας μέσα στη Χώρα των Βάσκων. Η Βιτόρια είναι η διοικητική πρωτεύουσα, ενώ το Μπιλμπάο είναι η μεγαλύτερη και πιο "ζωντανή" πόλη, οπότε υπάρχει μια φυσική, ιστορική ένταση σε επίπεδο ταυτότητας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά μένουν μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού».

Πώς αντιδρούν σε έναν ξένο που δεν καταλαβαίνει πλήρως την κουλτούρα; Σε «εκπαιδεύουν» ή απλώς σε αφήνουν να προσαρμοστείς;

«Σε βοηθούν, με την έννοια ότι είναι πολύ φιλόξενοι και ανοιχτοί άνθρωποι. Σε κάνουν από την αρχή να νιώσεις άνετα και μέσα στο περιβάλλον τους, σαν να ανήκεις κι εσύ εκεί. Υπάρχει μια διάθεση να σε εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Θα βγείτε για έναν καφέ, μπορεί να σε κεράσουν, να σε πάρουν μαζί τους, ακόμη κι αν δεν σε γνωρίζουν καλά. Σε κάνουν να αισθανθείς οικεία από νωρίς. Γενικά είναι άνθρωποι πολύ φιλόξενοι, σε αυτό θυμίζουν αρκετά τους Έλληνες ως προς τη νοοτροπία φιλοξενίας».

Πώς αντιμετώπισες το κομμάτι της προσαρμογής;

«Εμείς δεν παίζαμε πολύ... ισπανικά. Δεν παίζαμε up and down σαν τρελοί, όπως έπαιζε για παράδειγμα η Γκραν Κανάρια με τον Τζέισι Κάρολ. Στην Μπιλμπάο παίζαμε πιο σεταρισμένα. Σε προσωπικό επίπεδο, η προσαρμογή στο παιχνίδι δεν με δυσκόλεψε. Αγωνιστικά, εκείνη η Μπιλμπάο δεν έπαιζε συνέχεια run-and-gun. Παίζαμε... ελληνοϊσπανικό μπάσκετ, με σκληρή άμυνα και flow στην επίθεση. Γι' αυτό είχαμε γυρίσει άπειρα ματς εκείνη τη χρονιά! Είχαμε γυρίσει πάρα πολλά ματς γιατί παίζαμε σκληρά και συγκεντρωμένα. Ήταν μία ομάδα με σκληράδα, χαρακτήρα και μπασκετικό IQ».

Τι κρατάς από το πέρασμά σου στην Μπιλμπάο; Τη θέση έχει στο βιογραφικό σου εκείνη η διετία;

«Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Νιώθω ότι βοήθησα μια ομάδα να εξελιχθεί και να μεγαλώσει, να φτάσει να παίζει playoffs στη EuroLeague και να ανεβαίνει συνεχώς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία από τις πρώτες συζητήσεις με τον πρόεδρο. Τον συνάντησα σε ένα εστιατόριο, μιλήσαμε για την ομάδα, και του είπα για πλάκα: "Ξέρετε, σε όποια ομάδα πάω, παίζουμε EuroLeague. Πήγα στο Μαρούσι και παίξαμε EuroLeague. Θα το κάνω και εδώ!" Έβαλε τα γέλια! "Μη γελάτε", του είπα, "θα παίξουμε στη EuroLeague". Και τελικά τα καταφέραμε. Για μένα προσωπικά, εκείνη η περίοδος είχε μεγάλη αξία. Με βοήθησε να σκληραγωγηθώ, να μπω σε πιο επαγγελματικές συνθήκες, μακριά από οικείο περιβάλλον, και να μάθω να λειτουργώ σε ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο, σε ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήταν, με έναν τρόπο, ένα βήμα εξέλιξης. Μια εμπειρία που με προετοίμασε για το επόμενο επίπεδο».