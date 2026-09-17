Με 13 παίκτες στο «Π. Γιαννακόπουλος» ο ΠΑΟΚ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Αθήνα και το τουρνουά "Π. Γιαννακόπουλος", με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει στη διάθεση του 13 παίκτες.

Μετά την παρουσία του στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη βάση του για τέσσερις ημέρες και σήμερα αναχώρησε για την Αθήνα, όπου θα δώσει το "παρών" στο τουρνουά "Π. Γιαννακόπουλος", που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός και συμμετέχουν επίσης οι Παρτιζάν και Μπουργκ.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει στη διάθεση του 13 παίκτες για τα παιχνίδια αυτά και μέσα σε αυτούς δε βρίσκονται οι Γκρέι και Ταϊρί, οι οποίοι συνεχίζουν την αποκατάσταση για τους τραυματισμούς τους. Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας είναι διαθέσιμοι παίκτες για τον Ιταλό τεχνικό.

Αναχωρεί για την Αθήνα η αποστολή του ΠΑΟΚ, για δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”

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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο (18/9, 17:30) την Παρτιζάν και την επομένη (19/9) ανάλογα με το αποτέλεσμα του, έναν εκ των Παναθηναϊκού, Μπουργκ, ενώ στις 18:00 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του τουρνουά, στην οποία θα μιλήσουν ο Αντρέα Τρινκιέρι και ο αρχηγός, Νίκος Περσίδης.