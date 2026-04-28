Μουρ: «Σε τέτοια παιχνίδια μετράει περισσότερο ποιος το θέλει»
Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον δεύτερο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup και θέλει να πάρει το τρόπαιο, παίρνοντας εκδίκηση για την περσινή σεζόν. Ο Μπεν Μουρ μίλησε κατά τη αναχώρηση της ομάδας και ανέφερε πως θα πρέπει να έχουν ενέργεια και ένταση στην άμυνα.
«Αισθάνομαι πολύ ωραία, είμαστε ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι και πάμε να πετύχουμε τον στόχο μας.
Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια μετράει περισσότερο ποιος το θέλει. Εμείς έχουμε το πλάνο το οποίο θα ακολουθήσουμε. Πρέπει να έχουμε ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Σημαντικός παράγοντας και τα ριμπάουντ. Θα κάνουμε το καλύτερο να πετύχουμε», ανέφερε.
